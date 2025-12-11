Повышение государственных выплат на детей не повлияет на уровень рождаемости, ведь финансовая помощь служит инструментом борьбы с бедностью.

Такой прогноз дала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

Она подчеркнула, что помощь при рождении ребенка должна быть направлена только на борьбу с бедностью, а не на стимулирование рождений.

"Кроме этого, заметьте, власть всегда объявляет о повышении выплат заранее. И что делает обычная семья? Она считает. Если, например, через год вместо 10 тысяч за рождение ребенка начнут выплачивать 40 тысяч, многие решают подождать. Поэтому в последний год перед повышением помощи уровень рождаемости заметно падает по сравнению с тем, как было бы обычно", – отметила директор Института демографии.

В то же время, уже после введения новых выплат происходит "отложенное" рождение, и некоторые даже решают родить второго ребенка, добавила она.

Либанова подчеркнула, что демографические тренды определяются экономической стабильностью, качеством жизни и уверенностью в будущем, а не краткосрочными финансовыми стимулами.

Напомним:

Верховная Рада поддержала увеличение выплат за рождение ребенка с 2026 года. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка составит 50 тыс. гривен

Подробнее о выплатах при рождении ребенка и кто их сможет получить, читайте в разъяснении ЭП.

Источник