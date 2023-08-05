Все чаще в Европе сообщают о нехватке работников в разных отраслях. В большинстве стран остро нужны специалисты разных профессий: врачи, строители, инженеры, официанты.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews рассказывает о наиболее популярных вакансиях в европейских странах.
Какие профессии в Европе пользуются наибольшим спросом
Согласно последнему отчету Европейского управления труда, специалисты для работы в области программного обеспечения, здравоохранения, строительства и инженерии являются одними из самых востребованных. Исследование проанализировало ситуацию в 27 странах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии.
Пятнадцать вакансий из списка связаны со строительством. Наибольшее количество стран указало востребованными профессии каменщика, плотника и столяра. Популярны также операторы машин, а также строители, инженеры-строители.
Востребованными также считаются сварщики, монтировщики металлических конструкций и монтажники.
Профессия строителя вошла в список самых нужных
В списке представлены популярные профессии в сфере программного обеспечения, такие как разработчики приложений, системные аналитики, разработчики и аналитики программного обеспечения и программ.
Важное место занимает сектор здравоохранения. Практически в каждой стране остро нужны врачи общей практики и узкие специалисты (хирурги, кардиохирурги, неврологи), медсестры, психологи, физиотерапевты и фельдшеры.
В области гостеприимства наиболее востребованы повара, официанты, пекари, кондитеры и кондитеры.
Какие профессии актуальны всегда
Многие профессии, представленные в списке – это те, где специалисты нужны не ситуативно, а постоянно.
Однако некоторые вакансии в списке новые. К примеру, психологи и физиотерапевты попали в список впервые. Медицинские специалисты впервые появились в списке самых нужных специалистов в 2021 году, тогда как фельдшеры упоминаются с 2020 года – года пандемии COVID-19 – и появляются в рейтинге актуальных до сих пор.
Медсестры и врачи нужны во всех странах Европы
Кадровые проблемы в индустрии гостеприимства – явление не новое. С нехваткой работников сталкиваются многие страны. Однако, за исключением поваров, которые фигурировали во всех предыдущих рейтингах, все другие вакансии из списка новые. В первый раз в рейтинг попали официанты, мясники, пекари и продавцы рыбы.
В каких странах наибольший дефицит кадров и почему он возникает
Отчет показывает, что дефицит кадров в большинстве своем присущ странам в северной и западной Европе, хотя также много работников нужно в Италии.
В Швейцарии, Италии и Нидерландах – наибольшая нехватка работников, а Греция, Чехия и Мальта – наименьшая.
Новые цифровые технологии трансформируют большинство секторов экономики, и для большего количества профессий требуется квалификация STEM (наука, технологии, инженерия и математика).
Индустрия гостеприимства ищет менеджеров отелей, официантов, продавцов
Также население Европы неуклонно стареет. По прогнозам, к 2100 году доля людей трудоспособного возраста (в возрасте 20-64 лет) уменьшится до 50%.
Сектор здравоохранения и социального обеспечения нуждается в большем количестве работников, но там трудно привлечь новых людей и удержать персонал из-за ухудшения условий труда. Новый отчет Международного совета медсестер (ICN) предупреждает, что дефицит медсестер по всему миру в ближайшие годы может привести к глобальному кризису.