Все чаще в Европе сообщают о нехватке работников в разных отраслях. В большинстве стран остро нужны специалисты разных профессий: врачи, строители, инженеры, официанты.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews рассказывает о наиболее популярных вакансиях в европейских странах.

Какие профессии в Европе пользуются наибольшим спросом

Согласно последнему отчету Европейского управления труда, специалисты для работы в области программного обеспечения, здравоохранения, строительства и инженерии являются одними из самых востребованных. Исследование проанализировало ситуацию в 27 странах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии.

Из примерно 400 определенных профессий 38 были оценены как имеющие массовый дефицит. Это означает, что по крайней мере 11 стран сообщили о них как о дефицитных. В исследуемых странах занято на этих работах занято около 38,82 миллиона работников.

Пятнадцать вакансий из списка связаны со строительством. Наибольшее количество стран указало востребованными профессии каменщика, плотника и столяра. Популярны также операторы машин, а также строители, инженеры-строители.

Востребованными также считаются сварщики, монтировщики металлических конструкций и монтажники.

Профессия строителя вошла в список самых нужных

В списке представлены популярные профессии в сфере программного обеспечения, такие как разработчики приложений, системные аналитики, разработчики и аналитики программного обеспечения и программ.

Важное место занимает сектор здравоохранения. Практически в каждой стране остро нужны врачи общей практики и узкие специалисты (хирурги, кардиохирурги, неврологи), медсестры, психологи, физиотерапевты и фельдшеры.

В области гостеприимства наиболее востребованы повара, официанты, пекари, кондитеры и кондитеры.

Какие профессии актуальны всегда

Многие профессии, представленные в списке – это те, где специалисты нужны не ситуативно, а постоянно.

"Такие профессии, как каменщики, водители тяжелых грузовиков, сантехники, медсестры, сварщики, электрики, разработчики программного обеспечения, повара, врачи и механики, включены в топ 10 рейтингов во всех четырех предыдущих отчетах", – говорится в публикации.

Однако некоторые вакансии в списке новые. К примеру, психологи и физиотерапевты попали в список впервые. Медицинские специалисты впервые появились в списке самых нужных специалистов в 2021 году, тогда как фельдшеры упоминаются с 2020 года – года пандемии COVID-19 – и появляются в рейтинге актуальных до сих пор.

Медсестры и врачи нужны во всех странах Европы

Кадровые проблемы в индустрии гостеприимства – явление не новое. С нехваткой работников сталкиваются многие страны. Однако, за исключением поваров, которые фигурировали во всех предыдущих рейтингах, все другие вакансии из списка новые. В первый раз в рейтинг попали официанты, мясники, пекари и продавцы рыбы.

В каких странах наибольший дефицит кадров и почему он возникает

Отчет показывает, что дефицит кадров в большинстве своем присущ странам в северной и западной Европе, хотя также много работников нужно в Италии.

В Швейцарии, Италии и Нидерландах – наибольшая нехватка работников, а Греция, Чехия и Мальта – наименьшая.

"За последние десятилетия рынок труда претерпел много изменений. За этим дисбалансом рабочей силы стоит несколько факторов. Технологические изменения, старение населения Европы, переход к более экологической экономике и недавние события, такие как война в Украине и пандемия COVID-19 – все это сыграло свою роль", – пишет издание.

Новые цифровые технологии трансформируют большинство секторов экономики, и для большего количества профессий требуется квалификация STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Индустрия гостеприимства ищет менеджеров отелей, официантов, продавцов

Также население Европы неуклонно стареет. По прогнозам, к 2100 году доля людей трудоспособного возраста (в возрасте 20-64 лет) уменьшится до 50%.

Сектор здравоохранения и социального обеспечения нуждается в большем количестве работников, но там трудно привлечь новых людей и удержать персонал из-за ухудшения условий труда. Новый отчет Международного совета медсестер (ICN) предупреждает, что дефицит медсестер по всему миру в ближайшие годы может привести к глобальному кризису.