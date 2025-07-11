Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья.

“Я хочу сейчас объявить о начале работы первого Фонда глобальной поддержки, глобальной реконструкции и реновации Украины”, — сказала фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025).

Она отметила: “Вместе с частным сектором это предоставит возможность инвестиций в энергетику, в критические технологии. Чтобы повысить эти возможности, мы хотим построить синергию частного сектора с публичным сектором”.