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Сьогодні, 10:00

Урсула фон дер Ляйєн оголосила про початок роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України для відновлення підприємств та житла

Категория: Новини / Політика

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины для восстановления предприятий и жилья.

“Я хочу сейчас объявить о начале работы первого Фонда глобальной поддержки, глобальной реконструкции и реновации Украины”, — сказала фон дер Ляйен на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме (URC2025).

Она отметила: “Вместе с частным сектором это предоставит возможность инвестиций в энергетику, в критические технологии. Чтобы повысить эти возможности, мы хотим построить синергию частного сектора с публичным сектором”.

 




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