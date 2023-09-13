В результате украинского удара крылатыми ракетами по аннексированному Севастополю этой ночью повреждены два корабля, утверждают в Минобороны России. Кроме того, министерство уверяет, что одновременно три морских дрона атаковали корабли Черноморского флота, но были уничтожены, пишет Би-Би-Си.

Первым о случившемся сообщил глава аннексированного Россией города Михаил Развожаев. Из его слов следовало, что Севастополь был атакован около 3 часов утра.

Он заявил, что ракета попала в Севморзавод и там начался пожар. «В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести», — написал Развожаев.

Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Спустя пару часов российское Минобороны заявило, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. В ведомстве уверяют, что российские системы ПВО сбили семь ракет — оставшиеся три ракеты, как утверждает министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

На видео, которые публиковали пользователи соцсетей и информационные телеграм-каналы, были видны и слышны три взрыва в районе судоремонтного завода.

Также в российском Минобороны утверждают, что три безэкипажных катера пытались нанести удар по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем, но патрульный корабль «Василий Быков» их уничтожил.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинским СМИ, что в результате ударов по Севастополю повреждены корабль и подлодка. По его словам, в результате удара также повреждено оборудование судоремонтного завода.

Почему корабли в доках особенно уязвимы, объясняет военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

Удар ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе стал самым крупным подобным налетом по этому городу за все время с начала войны. Российское Министерство обороны заявило, что всего было выпущено 10 ракет, семь из которых были сбиты.

Военные объекты в Севастополе — один из самых охраняемых районов в аннексированном Крыму, и этот удар был непростой операцией для ВСУ. Судя по результатам, включая заявленные сбитые ракеты, Украине удалось «перегрузить» противовоздушную оборону массированным ракетным пуском, и та просто не справилась с таким количеством целей.

О результатах такого удара пока судить сложно, но на фотографиях видно, что пожар на заводе был довольно сильным и продолжительным.

Пожары на судоверфях часто усугубляются тем, что корабли или суда находятся в доках на ремонте без экипажа, который в боевой обстановке готов к борьбе за живучесть. На борту находятся работники завода. Существуют правила и руководства по проведению судоремонтных работ, но насколько строго они соблюдаются, неизвестно. На борту также могут находиться различные горючие материалы, краска, растворители и многое другое.

По данным на утро среды, информации о состоянии двух кораблей, находившихся в доке, нет. Нет и точных сведений о том, какие корабли там находились. Судя по информации из открытых источников, там могли быть большой противолодочный корабль и подводная лодка. Об этом сообщил украинским СМИ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Подтвержденной информации об их типе пока нет.

Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук в официальном телеграм-канале написал, что удар был нанесен авиацией. При этом он использовал слово «штормит», что может указывать на то, что были использованы ракеты Storm Shadow или SCALP. Украинские военные запускают их с самолетов Су-24 разных модификаций, модернизированных для применения такого оружия.