Успешное применение дронов против российского флота “обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли”, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, “дроны меняют правила игры и возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию”. “Присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним — и традиционному московскому шантажу”, — пообещал Подоляк.

Ночью 4 августа беспилотные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ заявило, что они были уничтожены кораблями, которые охраняли внешний рейд объекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что пострадавших и разрушений нет. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку “моментально среагировали и помогли избежать последствий” корабли “Оленегорский горняк” и “Суворовец”.

Удар осуществила Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами, сообщили источники “BBC News Украина” в СБУ. По их словам, был поврежден “Оленегорский горняк”.

Также заметно, что из БДК вытекает темная жидкость — возможно, топливо или масло. Он “получил серьезную пробоину”, заявил источник Reuters в украинской разведке.

С начала войны Украина успешно атаковала восемь российских кораблей, три из них затонули.

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