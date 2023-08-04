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Сьогодні, 16:00

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська: пошкоджено великий десантний корабель

Категорія: Новини / Події

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Сотрудники Службы безопасности Украины провели специальную операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой был поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Об этом в комментарии hromadske сообщил осведомленный источник в СБУ.

На видео, которое hromadske получило от источника, видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль. Там находилось около 100 человек экипажа.

Собеседник рассказал, что спецоперацию СБУ проводила вместе с Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об «отбитой атаке» — фейк, заявил источник.

Это не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. Ранее глава СБУ Василий Малюк говорил, что атака на корабли россии в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и подрыв Крымского моста — дело рук Службы безопасности.

Что предшествовало?

Минобороны рф заявило, что в ночь на 4 августа два украинских морских дрона пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, однако им якобы не удалось. В Украине это обвинение официально не комментировали.

Новороссийск — крупнейший торговый порт юга россии, расположенный в Краснодарском крае. В городе расположена военно-морская база Черноморского флота рф и крупнейший порт россии и Черного моря, имеющий в своем составе пассажирский, грузовой порты и нефтеналивную гавань.




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