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Сьогодні, 14:00

Пєсков заявив, що удари по Одесі – помста за Кримський міст

Категорія: Новини / Політика

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Дословно РИА Новости: "Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", − сказал он".

Детали: Ранее 18 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли "групповой удар возмездия" якобы "высокоточным оружием" морского базирования по объектам, где якобы "готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы".

Также оккупанты заявили, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых якобы осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

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