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Дословно РИА Новости: "Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", − сказал он".
Детали: Ранее 18 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли "групповой удар возмездия" якобы "высокоточным оружием" морского базирования по объектам, где якобы "готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы".
Также оккупанты заявили, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых якобы осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.
Предыстория:
- В результате ночной атаки россиян в Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от сбивания повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов, выбиты окна в кафе и ряде других зданий, один человек получил ранения.
- В ночь на 18 июля россияне атаковали Украину с южного направления 6 крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа "Shahed", все ракеты и 31 иранский БПЛА уничтожила противовоздушная оборона.
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
- Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.