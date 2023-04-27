Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки". Об этом сообщило 24 апреля Министерство обороны России в Telegram, передает Фокус.
Россияне проанализировали маршрут движения безэкипажных катеров и выяснили, что их запустили из порта Одессы, определенного для "зерновой сделки".
Оккупанты назвали атаки в Севастополе "террористическими акциями киевского режима" и заявили об угрозе продления "зерновой сделки" после 18 мая этого года.
В министерстве вспомнили схожий инцидент в октябре 2022 года, тогда была атака безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и "гражданских судов, обеспечивающих безопасность "зернового коридора".
"Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ данное соглашение было возобновлено", — заключили в оборонном ведомстве.
Ночные взрывы в Севастополе 24 апреля: что произошло?
Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщал о ночной атаке 24 апреля по городу надводными беспилотниками.
Россияне решили усилить оборону оккупированного Крыма после взрывов, которые слышал весь Севастополь 24 апреля. Захватчики поставили шесть слоев сетей и бетонных заграждений на входе в севастопольскую гавань.
Напомним, что глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 24 апреля предупреждала крымчан о необходимости привыкания к сигналам воздушной тревоги. Жители полуострова, по ее словам, переживут то, что и материковая Украина во время большой войны.
В ближайшие месяцы ВСУ зайдут на территорию Крымского полуострова, говорил 24 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.