Благодійний вечір музики в Одесі: разом заради відродження храму

У Лютеранській кірсі Святого Павла в Одесі відбувся благодійний концерт, метою якого стало збирання коштів на відновлення зруйнованого історичного храму в селі Новоградківка (Одеський район).
Цей вечір поєднав не лише шанувальників класичної музики, а й тих, хто небайдужий до збереження духовної спадщини. У програмі концерту прозвучали шедеври від епохи бароко до ХХ століття у виконанні видатних одеських музикантів: органістки Вероніки Струк, солісток Одеської опери Наталії Каданцевої та Ірини Петрової, скрипальки Наталії Литвинової, вокалістки Люсії Дун та інших.
Слово, що надихає
Перед початком благодійного концерту з вітальним словом звернувся до присутніх пастор Олександр Гросс:
«Я щиро радий, що ми сьогодні зібралися разом не лише заради музики, а й заради доброї справи. Сьогоднішній концерт — особливий: усі зібрані пожертви будуть спрямовані на відродження ще одного храму, який потребує нашої допомоги», — наголосив він.
Йдеться про старовинну церкву в селі Новоградківка, зведену понад 120 років тому. Після закриття в 1933 році її перетворили на будинок культури, а згодом вона залишилася в руїнах. У 2005 році будівлю передали церковній громаді, але тоді вона вже була в критичному стані — дах обвалився, приміщення зруйновані.
«Ми віримо, що з Божою допомогою та завдяки добрим людям ця церква оживе. Уже зроблено чимало, але попереду ще багато роботи. І кожна ваша гривня — це вклад у наше спільне майбутнє», — підкреслив пастор.
Особливим моментом вечора стала присутність гостей із Новоградківки, які спеціально приїхали до Одеси, щоби подякувати всім особисто.
«Ваша підтримка — це не просто жест доброти. Це реальний шанс для громади знову мати свій духовний дім», — сказав пастор.
Феєрія музики та світлих емоцій
Програму вечора представила ведуча — музикознавиця Ельвіра Паламарчук:
«Цей концерт — не лише музичний подарунок, а й жест підтримки. Сьогодні ми поринаємо у феєрію яскравих образів, барвистих емоцій і глибоких мелодій. Це справжні перлини світового музичного мистецтва», — сказала вона.
- 🎵 Вероніка Струк — органістка кірхи Святого Павла, лауреатка міжнародних конкурсів
- 🎵 Наталія Каданцева — мецо-сопрано, солістка Одеської національної опери
- 🎵 Ірина Петрова — сопрано, артистка Одеської національної опери
- 🎵 Люсія Дун — випускниця Одеської музичної академії
- 🎵 Наталія Литвинова — скрипалька, учасниця квартету «Гармонії світу»
Програма концерту
- Й. С. Бах – Хоральна фантазія «О, прийди, Святий Дух» — Вероніка Струк відео
- Г. Ф. Гендель – Арія філістимлянки з ораторії «Самсон» — Люсія Дун відео
- К. В. Глюк – Аріозо Орфея з опери «Орфей і Еврідіка» — Наталія Каданцева відео
- В. А. Моцарт – Laudate Dominum — Ірина Петрова (вокал), Наталія Литвинова (скрипка)
- В. А. Моцарт – Арія Керубіно з опери «Весілля Фігаро» — Наталія Каданцева відео
- Й. Райнбергер – Інтермецо з Сонати №4 — Вероніка Струк відео
- Р. Вагнер – Листок з альбому — Наталія Литвинова відео
- Р. Вагнер – Мрії — Наталія Каданцева відео
- Дж. Пуччіні – Арія Мімі з III дії опери «Богема» — Люсія Дун відео
- Г. П’єрне – Прелюдія соль мінор — Вероніка Струк відео
- Ж. Массне – «Ти відкрий блакитні очі» — Ірина Петрова відео
- К. Сен-Санс – Аве Марія (дует) — Люсія Дун і Наталія Каданцева
- А. П’яццолла – Oblivion — Наталія Литвинова відео
- Е. Саті – Вальс — Ірина Петрова відео
Єдність через мистецтво
Захід відбувся завдяки відкритості та гостинності лютеранської громади Святого Павла в Одесі.
Музика здатна зцілювати й об’єднувати — це ще раз довів цей добрий, світлий вечір, що подарував і надію, і крок до відродження храму.