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Учора, 18:00

Благодійний вечір музики в Одесі: разом заради відродження храму

Категория: Новини / Духовність

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У Лютеранській кірсі Святого Павла в Одесі відбувся благодійний концерт, метою якого стало збирання коштів на відновлення зруйнованого історичного храму в селі Новоградківка (Одеський район).

Цей вечір поєднав не лише шанувальників класичної музики, а й тих, хто небайдужий до збереження духовної спадщини. У програмі концерту прозвучали шедеври від епохи бароко до ХХ століття у виконанні видатних одеських музикантів: органістки Вероніки Струк, солісток Одеської опери Наталії Каданцевої та Ірини Петрової, скрипальки Наталії Литвинової, вокалістки Люсії Дун та інших.

Слово, що надихає

Перед початком благодійного концерту з вітальним словом звернувся до присутніх пастор Олександр Гросс:

«Я щиро радий, що ми сьогодні зібралися разом не лише заради музики, а й заради доброї справи. Сьогоднішній концерт — особливий: усі зібрані пожертви будуть спрямовані на відродження ще одного храму, який потребує нашої допомоги», — наголосив він.

Йдеться про старовинну церкву в селі Новоградківка, зведену понад 120 років тому. Після закриття в 1933 році її перетворили на будинок культури, а згодом вона залишилася в руїнах. У 2005 році будівлю передали церковній громаді, але тоді вона вже була в критичному стані — дах обвалився, приміщення зруйновані.

«Ми віримо, що з Божою допомогою та завдяки добрим людям ця церква оживе. Уже зроблено чимало, але попереду ще багато роботи. І кожна ваша гривня — це вклад у наше спільне майбутнє», — підкреслив пастор.

Особливим моментом вечора стала присутність гостей із Новоградківки, які спеціально приїхали до Одеси, щоби подякувати всім особисто.

«Ваша підтримка — це не просто жест доброти. Це реальний шанс для громади знову мати свій духовний дім», — сказав пастор.

Феєрія музики та світлих емоцій

Програму вечора представила ведуча — музикознавиця Ельвіра Паламарчук:

«Цей концерт — не лише музичний подарунок, а й жест підтримки. Сьогодні ми поринаємо у феєрію яскравих образів, барвистих емоцій і глибоких мелодій. Це справжні перлини світового музичного мистецтва», — сказала вона.

У концерті взяли участь:

  • 🎵 Вероніка Струк — органістка кірхи Святого Павла, лауреатка міжнародних конкурсів
  • 🎵 Наталія Каданцева — мецо-сопрано, солістка Одеської національної опери
  • 🎵 Ірина Петрова — сопрано, артистка Одеської національної опери
  • 🎵 Люсія Дун — випускниця Одеської музичної академії
  • 🎵 Наталія Литвинова — скрипалька, учасниця квартету «Гармонії світу»

Програма концерту

  1. Й. С. БахХоральна фантазія «О, прийди, Святий Дух» — Вероніка Струк відео
  2. Г. Ф. ГендельАрія філістимлянки з ораторії «Самсон» — Люсія Дун  відео
  3. К. В. ГлюкАріозо Орфея з опери «Орфей і Еврідіка» — Наталія Каданцева відео
  4. В. А. МоцартLaudate Dominum — Ірина Петрова (вокал), Наталія Литвинова (скрипка)
  5. В. А. МоцартАрія Керубіно з опери «Весілля Фігаро» — Наталія Каданцева відео
  6. Й. РайнбергерІнтермецо з Сонати №4 — Вероніка Струк відео
  7. Р. ВагнерЛисток з альбому — Наталія Литвинова відео 
  8. Р. ВагнерМрії — Наталія Каданцева відео
  9. Дж. ПуччініАрія Мімі з III дії опери «Богема» — Люсія Дун відео
  10. Г. П’єрнеПрелюдія соль мінор — Вероніка Струк відео
  11. Ж. Массне«Ти відкрий блакитні очі» — Ірина Петрова відео
  12. К. Сен-СансАве Марія (дует) — Люсія Дун і Наталія Каданцева
  13. А. П’яццоллаOblivion — Наталія Литвинова відео
  14. Е. СатіВальс — Ірина Петрова відео

Єдність через мистецтво

Захід відбувся завдяки відкритості та гостинності лютеранської громади Святого Павла в Одесі.

«Це не просто концерт — це прояв єдності, духовності й віри в краще майбутнє. Завдяки таким подіям ми не лише підтримуємо культуру, а й творимо справжні дива», — зазначила прихожанка храму Святого Павла Інна Кирилівна

Музика здатна зцілювати й об’єднувати — це ще раз довів цей добрий, світлий вечір, що подарував і надію, і крок до відродження храму.

 




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