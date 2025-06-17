Благодійний вечір музики в Одесі: разом заради відродження храму

У Лютеранській кірсі Святого Павла в Одесі відбувся благодійний концерт, метою якого стало збирання коштів на відновлення зруйнованого історичного храму в селі Новоградківка (Одеський район).

Цей вечір поєднав не лише шанувальників класичної музики, а й тих, хто небайдужий до збереження духовної спадщини. У програмі концерту прозвучали шедеври від епохи бароко до ХХ століття у виконанні видатних одеських музикантів: органістки Вероніки Струк, солісток Одеської опери Наталії Каданцевої та Ірини Петрової, скрипальки Наталії Литвинової, вокалістки Люсії Дун та інших.

Слово, що надихає

Перед початком благодійного концерту з вітальним словом звернувся до присутніх пастор Олександр Гросс:

«Я щиро радий, що ми сьогодні зібралися разом не лише заради музики, а й заради доброї справи. Сьогоднішній концерт — особливий: усі зібрані пожертви будуть спрямовані на відродження ще одного храму, який потребує нашої допомоги», — наголосив він.

Йдеться про старовинну церкву в селі Новоградківка, зведену понад 120 років тому. Після закриття в 1933 році її перетворили на будинок культури, а згодом вона залишилася в руїнах. У 2005 році будівлю передали церковній громаді, але тоді вона вже була в критичному стані — дах обвалився, приміщення зруйновані.

«Ми віримо, що з Божою допомогою та завдяки добрим людям ця церква оживе. Уже зроблено чимало, але попереду ще багато роботи. І кожна ваша гривня — це вклад у наше спільне майбутнє», — підкреслив пастор.

Особливим моментом вечора стала присутність гостей із Новоградківки, які спеціально приїхали до Одеси, щоби подякувати всім особисто.

«Ваша підтримка — це не просто жест доброти. Це реальний шанс для громади знову мати свій духовний дім», — сказав пастор.

Феєрія музики та світлих емоцій

Програму вечора представила ведуча — музикознавиця Ельвіра Паламарчук:

«Цей концерт — не лише музичний подарунок, а й жест підтримки. Сьогодні ми поринаємо у феєрію яскравих образів, барвистих емоцій і глибоких мелодій. Це справжні перлини світового музичного мистецтва», — сказала вона.

У концерті взяли участь:

🎵 Вероніка Струк — органістка кірхи Святого Павла, лауреатка міжнародних конкурсів

— органістка кірхи Святого Павла, лауреатка міжнародних конкурсів 🎵 Наталія Каданцева — мецо-сопрано, солістка Одеської національної опери

— мецо-сопрано, солістка Одеської національної опери 🎵 Ірина Петрова — сопрано, артистка Одеської національної опери

— сопрано, артистка Одеської національної опери 🎵 Люсія Дун — випускниця Одеської музичної академії

— випускниця Одеської музичної академії 🎵 Наталія Литвинова — скрипалька, учасниця квартету «Гармонії світу»

Програма концерту

Й. С. Бах – Хоральна фантазія «О, прийди, Святий Дух» — Вероніка Струк відео Г. Ф. Гендель – Арія філістимлянки з ораторії «Самсон» — Люсія Дун відео К. В. Глюк – Аріозо Орфея з опери «Орфей і Еврідіка» — Наталія Каданцева відео В. А. Моцарт – Laudate Dominum — Ірина Петрова (вокал), Наталія Литвинова (скрипка) В. А. Моцарт – Арія Керубіно з опери «Весілля Фігаро» — Наталія Каданцева відео Й. Райнбергер – Інтермецо з Сонати №4 — Вероніка Струк відео Р. Вагнер – Листок з альбому — Наталія Литвинова відео Р. Вагнер – Мрії — Наталія Каданцева відео Дж. Пуччіні – Арія Мімі з III дії опери «Богема» — Люсія Дун відео Г. П’єрне – Прелюдія соль мінор — Вероніка Струк відео Ж. Массне – «Ти відкрий блакитні очі» — Ірина Петрова відео К. Сен-Санс – Аве Марія (дует) — Люсія Дун і Наталія Каданцева А. П’яццолла – Oblivion — Наталія Литвинова відео Е. Саті – Вальс — Ірина Петрова відео

Єдність через мистецтво

Захід відбувся завдяки відкритості та гостинності лютеранської громади Святого Павла в Одесі.

«Це не просто концерт — це прояв єдності, духовності й віри в краще майбутнє. Завдяки таким подіям ми не лише підтримуємо культуру, а й творимо справжні дива», — зазначила прихожанка храму Святого Павла Інна Кирилівна

Музика здатна зцілювати й об’єднувати — це ще раз довів цей добрий, світлий вечір, що подарував і надію, і крок до відродження храму.