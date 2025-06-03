29-го мая Церковь праздновала Вознесение Господне. На 40-й день после Пасхи Христос вознесся на небо, открыв вход в Царство Небесное и подарив нам надежду на спасение наших грешных душ, прощение и жизнь вечную. Божественную литургию в праздник Вознесения в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении архиепископа Арцизского Виктора, епископа Тарутинского Алипия и братии обители.

В праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Вознесенском (Мещанском) храме Одессы в сослужении ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и духовенства города.

В Измаиле в праздник Вознесения Господня викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме города. Вознесение - необычайное и достойное восхищения для человеческого разума и сердца событие навсегда запечатлено в христианском богослужении. В день памяти святого праведного Ионы, Одесского чудотворца,

30-го мая, архиепископ Южненский Диодор возглавил акафистное пение перед чудотворной Касперовской иконой Пресвятой Богородицы в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы в сослужении епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко и многочисленного городского духовенства. После акафиста была совершена праздничная Божественная литургия.

24-го мая состоялась благотворительная акция по уборке могил преподавателей Одесской духовной семинарии и священнослужителей на Втором Христианском кладбище Одессы. Активное участие в добром деле приняли педагоги и студенты духовной школы, а также прихожане храмов города. В день чествования святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,

24-го мая, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела клирик Свято-Троицкого собора Одессы протоиерей Андрей Сулаков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню болгарской письменности и культуры. К памятнику святым братьям Кириллу и Мефодию во дворе Одесского национального университета имени Мечникова были возложены цветы. Очень часто мы ждем от Бога чего-то громкого: явного чуда, мощного знака, чтобы вот прямо точно понять — вот оно, Божие вмешательство. Но Бог, как правило, стучит очень тихо. Он приходит не в буре и не в землетрясении, а — как сказано в Писании — в веянии тихого ветра. Он входит в наше сердце через совесть, через доброе слово ближнего, через случайную встречу, через детскую улыбку, через боль, которую мы переживаем, и через утешение, которое приходит после нее. Мы часто ждем, что Бог сделает что-то вместо нас. Но Господь никогда не ломает двери сердца — Он стучит. И открывать должны мы. Когда человек говорит «Где же Бог?», может быть, стоит остановиться и прислушаться. А не пребываю ли я в шуме своих забот, тревог, суеты — и просто не слышу? Иногда бывает, что Бог уже рядом, а мы все ждем, что Он придет иначе. Мы ищем Его в особых состояниях, а Он — в тишине молитвы. Мы ищем Его в далеком, а Он — рядом, в ближнем. Пусть у каждого из нас хватит смирения, чтобы остановиться, помолчать и просто сказать: «Господи, если Ты рядом — научи меня слышать Тебя. Я здесь. Я готов». Бог не молчит. Просто мы не всегда настроены слышать.