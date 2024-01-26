В Верховной Раде близится большой кризис из-за желания многих депутатов сложить мандаты. В настоящее время единства в украинском парламенте нет.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет lb.ua.

По его словам, только во фракции "Слуга народа" 17 человек написали заявления о сложении мандатов. Так что депутатов решили просто не отпускать.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек", - отметил Арахамия.

Он напомнил, что 226 депутатов – это минимально необходимое количество для принятия решения Верховной Радой.

"Из 400 очень тяжело собирать, честно говоря. В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что во фракции "Слуга народа" решили не давать голоса за сложения мандатов.

"Только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того, чтобы сохранить парламент легитимным", - пояснил нардеп.

Нет смысла держать

Заявление Арахамии уже успел прокомментировать его коллега по парламенту Ярослав Железняк.

"О заявлении Давида о 17 людях, которые хотят сложить мандат. Не вижу никакого смысла их держать в Раде, если они списочники. Вместо немотивированного человека, который и так не будет ходить - придет новый депутат по списку", - отметил Железняк.

По его словам, в отношении мажоритарщиков здесь действительно проблема. Так как у избирателей их округа просто не будет возможности к концу войны иметь своего представителя в парламенте.

"Хотя опять же, толку от депутата, который перестал ходить в зал и Комитеты мало", - убежден Железняк.

Три нардепа решили сложить мандат

Последнее "прореживание рядов" в Раде было 8 декабря, когда депутатских мандатов лишили сразу трех нардепов. Это Максим Ефимов, связанный с запрещенной ОПЗЖ Дмитрий Шпенов и Виталий Данилов из "Батькивщины".

В частности, Ефимов, входивший в группу "Доверие" и один из самых богатых людей в Украине, объяснил желание уйти из парламента отсутствием у него времени на депутатскую работу и желанием сконцентрироваться на деятельности в Краматорске.

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