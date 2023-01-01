По состоянию на 30 декабря 2022 утверждено 1425 местных бюджетов, что составляет 89% от общего количества (1597). При этом в полном объеме утверждены местные бюджеты только Днепропетровской и Житомирской областей, сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, утверждено:

24 областных бюджета и бюджет города Киева;

104 районных бюджета (не утверждено — 15);

1286 бюджетов территориальных общин (не утверждено — 152).

Минфин отмечает, что для полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям, органам местного самоуправления необходимо ускорить процесс утверждения местных бюджетов.





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