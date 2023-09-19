Взрыв на рынке в Константиновке в Донецкой области 6 сентября, вероятнее всего, был вызван попаданием сбившейся с курса украинской зенитной ракеты, выпущенной из установки "Бук". Как пишет "Радио Свобода", к такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного в New York Times.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию.
Как пишет газета, на кадрах с камер наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку со стороны территории, контролируемой Украиной, а не из районов, занятых российской армией. Это предположение основано на том, что в момент приближения ракеты по меньшей мере четверо прохожих одновременно поворачиваются в сторону камеры, то есть в направлении подконтрольной Украине территории. Кроме того, за несколько мгновений до взрыва отражение ракеты видно на двух припаркованных автомобилях, что показывает направление движения с северо-запада.
По мнению неназванного эксперта по взрывчатым веществам и анализу NYT, образовавшаяся воронка и повреждения также соответствуют о ракете, летящей с северо-запада.
Вероятное попадание украинской ракеты произошло в ходе боев, которые продолжаются в соседних с Константиновкой районах.
Первоначально украинские власти пытались помешать журналистам издания получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара. Но авторам расследования в итоге удалось добраться до места происшествия, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия.
Как утверждают журналисты NYT, у них есть доказательства, что за несколько минут до взрыва на рынке украинские военные запустили две ракеты класса "земля-воздух" в направлении линии фронта из города Дружковка, расположенного в 15 километрах к северо-западу от Константиновки. В Дружковке в этот момент находились репортеры издания, которые слышали звуки запуска ракет в 14:00 по местному времени. Взрыв в Константиновке произошёл через четыре минуты после запуска ракет. Информацию о запуске двух ракет в интервью газете подтвердил и украинский военный, попросивший об анонимности.
Авторы расследования побывали на предполагаемом месте запуска ракет на окраине Дружковки. Они увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна – предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки "до" и "после" удара, авторы расследования пришли к выводу, что именно это место использовалось для запуска ракет.
Однако размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте взрыва, соответствуют по размеру и форме только одной ракете – 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка "Бук", утверждают журналисты. Такое оружие есть как у Украины, так и у России.
К выводу о том, что в Константиновке взорвалась именно ракета 9M38, пришли и два эксперта по утилизации боеприпасов, которые попросили об анонимности.
Пожар на рынке в Константиновке начался, поскольку в момент удара в ракете, вероятнее всего, было немало неиспользованного топлива, пишет NYT.
Авторы расследования отмечают, что у них нет данных о том, как вышло, что украинская ракета, возможно, взорвалась в Константиновке. Однако подчёркивают, что удар, вероятно, был результатом трагической случайности. Как отмечают эксперты по противовоздушной обороне, подобные ракеты могут сбиться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники.
В Украине выводы из расследования The New York Times пока не комментировали. Ранее власти страны говорили, что не будут проводить собственное расследование обстрела рынка в центре Константиновки, так как для Киева "все очевидно" – это "один из ракетных ударов Российской Федерации".
Константиновка в Краматорском районе Донецкой области попала под обстрел 6 сентября. Погибли 16 мирных жителей, 33 были ранены. Этот удар стал одним из самых смертоносных за последние несколько месяцев. Москва обстрел Константиновки официально не комментировала.