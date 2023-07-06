Предварительно в ходе ночной атаки "Калибрами" погибли четверо. По разным данным, от 32 до 34 мирных жителей пострадали. 13 человек доставлены в больницы.
Местные власти сообщили о попадании ракеты в многоквартирный жилой дом в областном центре, разрушены последние этажи в двух подъездах. Повреждены десятки зданий и машин.
Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы в поиске людей.
Во Львовском районе зафиксировали падение обломков ракет ракеты.
Как утверждают представители Воздушных Сил ВС Украины, 10 российских ракет были выпущены из акватории Чёрного моря в северном направлении, затем они "резко изменили курс на запад", 7 из них были сбиты над Львовщиной.