Вследствие ракетного удара врага по Одессе много разрушений, есть погибшие и раненые.

Как сообщили в оперативном командование "Юг", ночью российские военные направили на Одессу четыре ракеты "Калибр", передает УНИАН. Удар нанесен с корабля, который находился в Черном море.

В результате воздушного боя взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. По предварительным данным, там шесть человек получили ранения.

Кроме того, попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг вызвал разрушение в 1 тыс. кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

"Трое сотрудников склада погибли, семь получили ранения", - заявили в "Юге".

Сейчас идет разбор завалов. Под ними могут быть люди.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, рядом с разрушенным бизнес-центром произошло возгорание автомобиля на парковке.

По данным Одесской районной военной администрации, по предварительной информации, Силами противовоздушной обороны, сбиты 2 ракеты. "В связи с работой следственных групп на объектах попадания, в Одессе временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской", - рассказали в РВА.

В ночь на среду, 14 июня, в Одессе раздались громкие взрывы. Как сообщили в оперативном командовании "Юг", оккупанты нанесли по Одессе удар "Калибрами" из акватории Черного моря.

Накануне наши военные фиксировали в Черном море два российских ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". Ночью к кораблям РФ соединилась подводная лодка с "Калибрами". В Азовском море на дежурстве находился один корабль, без ракетоносителей.

Тогда суммарный залп "Калибров" увеличился до 20 единиц.