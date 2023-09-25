1:44 - 21-е сентября – престольный праздник в Рождество-Богородичном женском монастыре села Александровка Болградского района Одесской области. По случаю праздника обитель посетил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который в сослужении архиепископа Болградского Сергия и духовенства Болградского благочиния совершил Всенощное бдение и праздничную Божественную литургию.

3:45 - 17-го сентября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил воскресное богослужение в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. За Божественной литургией в этот день читали отрывок из Евангелия от Матфея, в котором звучат слова Господа «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство, ненавидеть – мука. Любовь к ближнему есть стезя, ведущая в любовь к Богу, говорят нам святые отцы.

5:17 - 21-го сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Кремидовка Южненского благочиния. После богослужения Владыка Диодор поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником и пожелал скорейшего мира и согласия нашей многострадальной Украине и народу ее.

6:04 - В день Рождества Пресвятой Богородицы игумен Свято-Успенской Одесской мужской обители архиепископ Арцизский Виктор возглавил соборную Божественную литургию в храме монастыря в честь Успения Божией Матери. За богослужением были вознесены сугубые прошения и молитва о мире в Украине.

6:49 - 17-го сентября архиепископ Болградский Сергий возглавил Божественную литургию и крестный ход на приходе иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в селе Дунайское в честь престольного праздника. В Дунайском день празднования иконы Богородицы считается Днем рождения села. Отметим, что этот образ Богородицы - один из самых сложных по композиции и символическому истолкованию. Икона изображает Божию Матерь через один из Ее ветхозаветных прообразов - неопалимую купину, то есть несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

8:02 - Свято-Архангело-Михайловский Одесский женский монастырь 19-го сентября отметил престольное торжество в честь Воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех. Духовенство обители, ее насельницы и прихожане, а также воспитанницы регентского, иконописного и золотошвейного отделений Одесской духовной семинарии, которые расположены при монастыре, молились за богослужением в храме, прошли крестным ходом по обители и совершили молебен в честь праздника

. 9:32 - 15-го сентября доктор богословия и преподаватель Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Предеин презентовал для семинаристов свою книгу «Гений православной катехизации иеромонах Серафим (Роуз)» о жизни, деятельности и духовном наследии известного подвижника Православной Америки.

10:22 - Томление, обуревающее всех христиан, велико и беспредельно. Мы все томимся. Вот, например, один человек богат и имеет доброе сердце. Свое имение он расходует на дела благотворительности. Он помогает бедным и щадит работников. Но к намерениям его, по виду хорошим, не примешивается ли тщеславие и не губит ли оно всей благотворительности? Богатый человек этого не знает - и томится. Но такое томление полезно душам нашим. Оно держит нас в благочестивом напряжении. Оно не дает нам остановиться на сделанном и зовет постоянно к новым подвигам. А в этом - залог самого спасения нашего. Потому и сказано христианам в Евангелии: «Терпением вашим спасайте души ваши». Тому же учат нас святые отцы наши. Благодаря томлению мы всегда будем простираться вперед и об одном молить Бога, чтобы Он помиловал нас по Своей милости.