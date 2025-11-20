 
Информация к новости
0
18-11-2025, 18:00

Офіс президента: "Корупція - невід'ємна частина економіки"

Категория: Новини / Політика

Советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк заявил, что коррупция является “неотъемлемой частью современной экономики”. Соответствующие кадры из интервью чиновника публикуют политические телеграм-каналы.

Так Подоляк прокомментировал скандал с “плёнками Тимура Миндича”, близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена, которого подозревают в создании схем по отмыванию денег вокруг “Энергоатома”.

По словам Подоляка, “такие кейсы возникают” в демократических системах, и “коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики”.

По мнению советника главы ОП, власть в считанные дни отреагировала на скандал, уволив фигурантов дела и введя против причастных санкции.


Источник




