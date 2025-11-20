 
Информация к новости
0
19-11-2025, 20:00

Україна вважає провокаційними та неприйнятними заяви екс-прем'єра Польщі про Зеленського

Категория: Новини / Політика

Посольство Украины в Польше заявило о неприемлемости высказываний польского экс-премьера Лешека Миллера в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства, пишет "Европейская правда".

Накануне Лешек Миллер раскритиковал Владимира Зеленского за его слова о том, что Польша не сможет спасти население в случае массового нападения.

"Это типичная российская марионетка. Человек, который распространяет российскую пропаганду и говорит, что Польша беззащитна, является российской марионеткой", – сказал он.

Лешек Миллер оценил, что украинский президент, кроме победы над Россией, заинтересован в "провокации коллективного военного ответа со стороны НАТО, чтобы солдаты из стран-членов появились в Украине и начали прямые боевые действия с Россией".

"Независимо от симпатий, которые мы испытываем к Зеленскому здесь, в Польше, мы должны помнить, что в этом вопросе у нас разные интересы", – добавил он.

Посольство Украины назвало заявления Миллера накануне визита вице-премьера Польши в Киев "провокационными и неприемлемыми" и расценило их как попытку подорвать взаимное уважение и доверие, которые являются основой конструктивных и стратегических отношений между Украиной и Польшей.

"Украина, которая уже 1303 дня оказывает отпор полномасштабной агрессии России, первой предложила Польше практическую помощь после провокационной российской атаки в ночь с 9 на 10 сентября. Мы все должны учитывать реальные факты. С удовлетворением отмечаем, что уже имеем реальные шаги в направлении укрепления сотрудничества и безопасности Украины и Польши", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что безопасность основана на конкретных, реальных действиях, а не на пустой риторике, и каждый практический шаг на пути к сотрудничеству, укреплению оборонных возможностей и защите жизни имеет реальную ценность.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Польша не в состоянии защитить свое население в случае массированного нападения, поскольку не находится в состоянии войны.

Напомним, в четверг министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.


