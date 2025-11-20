Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вряд ли сможет установить путь попадания в Украину крупной суммы наличной иностранной валюты, которую использовали фигуранты дела “Мидас”, поэтому предлагает ввести специальную форму учета, заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов, который ведет это дело.

“Мы второй раз сталкиваемся с такой большой суммой средств, которые приехали в Украину в упаковке Федерального резервного банка США. И во второй раз мы, очевидно, окажемся в ситуации, когда так и не получим ответа на вопрос, каким образом они попали в Украину”, — сказал он на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности под председательством народного депутата Ярослава Железняка (”Голос”) в Киеве.

По его словам, Федеральная резервная система США фиксирует, кому она продает эти средства, но в Европе, тогда как в Украине этим никто не занимается.

“Есть предложение к народным депутатам, в Национальный банк ввести форму учета ввоза таких сумм наличности в Украину, кому они продаются, и это, на самом деле, будет большим вкладом в недопущение таких ситуаций”, — подытожил представитель НАБУ.

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник поблагодарил за это предложение.

“Мы его рассмотрим, и я доложу”, — сказал он на заседании ВСК.

Железняк также подтвердил готовность рассмотреть это предложение в Раде.

Он напомнил, что конкретно в случае операции “Мидас” речь идет о найденных у фигурантов дела так называемых “белых” (а не новых “синих”) долларах в упаковке ФРС общей суммой около $4 млн.

Олейник констатировал, что сейчас в Украине нет какого-то уникального реестра, по которому можно было бы сверить штрих-код и номер упаковки ФРС и выяснить, откуда эти купюры появились в Украине.

“Относительно того, как вообще купюры ввозятся. Сейчас есть 8 банков, которые импортируют доллары и евро в Украину. Далее некоторые из них используют их только для собственного пользования, другие их продают банкам, другим участникам финансового рынка”, — описал текущее состояние ввоза наличной валюты представитель Нацбанка.

По его словам, в Украину импортируются миллиарды долларов, и выделить какой-то отдельный миллион без наличия системы регистрации невозможно.

“Плюс импорт происходит не только во время войны, он постоянно происходил: вывозятся старые купюры, завозились новые, и узнать, где конкретно этот миллион был, был ли он в банке, или он был на сером рынке, или он был в какой-то инкассаторской компании или обменнике, сейчас точно сказать невозможно”, — констатировал Олейник.

Он сообщил, что Нацбанк начал сбор информации по системе, чтобы обобщить, как банки между собой торгуют валютой, кто использует ее для собственных целей. “Но речь идет об операциях на миллиарды долларов. Выделить небольшую сумму сложно”, — еще раз подчеркнул заместитель председателя.





Источник