France-Presse со ссылкой на источники передало, что Павел Дуров предстанет перед судом уже в ближайшее время. Агентство отмечало, что ордер на арест выдало французское управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних (OFMIN) в рамках предварительного расследования предполагаемых правонарушений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, киберугрозы, организованную преступность и пропаганду терроризма. Дурова обвиняют в непринятии мер по пресечению преступного использования его платформы. "Хватит безнаказанности Telegram", – процитировало France-Presse одного из следователей, который выразил удивление тем, что предприниматель прилетел в Париж, зная, что его разыскивают.

Источники TF1 также сообщали, что французские правоохранительные органы подозревают Дурова в том, что он как создатель мессенджера способствует незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству. По информации телеканала, выписанный ранее в отношении Дурова ордер на арест вступил в действие, как только предприниматель оказался на территории Франции.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в воскресенье "РИА Новости", что российская сторона направила ноту с требованием предоставить доступ к Павлу Дурову, но Париж расценивает его французское гражданство как основное.

Гражданство Франции Дуров, уроженец России, получил в 2021 году. В последнее время он жил главным образом в Объединённых Арабских Эмиратах, там же расположен офис Telegram. Россию предприниматель покинул около 10 лет назад.

Сообщения о задержании Дурова вызвали многочисленные реакции и споры пользователей соцсетей. Издание "Агентство" отметило, что российская пропаганда фактически использовала арест миллиардера в своих целях. С критикой задержания Дурова выступил ряд представителей российских властей. Они обвиняют власти Франции и других стран Запада в цензуре и "двойных стандартах", а также в русофобии.