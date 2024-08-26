Команда мессенджера Telegram выступила с первым комментарием после задержания в Париже основателя ресурса Павла Дурова.
В заявлении в блоге Telegram говорится, что генеральному директору компании Дурову нечего скрывать, и что он часто путешествует по Европе, а Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах, передает Радио «Свобода».
"Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - подчёркивается в воскресном комментарии. В нём также говорится, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации.
Вечером 24 августа французские медиа сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции, в аэропорту Ле-Бурже. Его допросили и поместили под стражу. Отмечалось, что бизнесмен прилетел на частном самолете из Азербайджана. До сих пор французские власти не давали никаких официальных комментариев по делу.
France-Presse со ссылкой на источники передало, что Павел Дуров предстанет перед судом уже в ближайшее время. Агентство отмечало, что ордер на арест выдало французское управление по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних (OFMIN) в рамках предварительного расследования предполагаемых правонарушений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, киберугрозы, организованную преступность и пропаганду терроризма. Дурова обвиняют в непринятии мер по пресечению преступного использования его платформы. "Хватит безнаказанности Telegram", – процитировало France-Presse одного из следователей, который выразил удивление тем, что предприниматель прилетел в Париж, зная, что его разыскивают.
Источники TF1 также сообщали, что французские правоохранительные органы подозревают Дурова в том, что он как создатель мессенджера способствует незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству. По информации телеканала, выписанный ранее в отношении Дурова ордер на арест вступил в действие, как только предприниматель оказался на территории Франции.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила в воскресенье "РИА Новости", что российская сторона направила ноту с требованием предоставить доступ к Павлу Дурову, но Париж расценивает его французское гражданство как основное.
Гражданство Франции Дуров, уроженец России, получил в 2021 году. В последнее время он жил главным образом в Объединённых Арабских Эмиратах, там же расположен офис Telegram. Россию предприниматель покинул около 10 лет назад.
Сообщения о задержании Дурова вызвали многочисленные реакции и споры пользователей соцсетей. Издание "Агентство" отметило, что российская пропаганда фактически использовала арест миллиардера в своих целях. С критикой задержания Дурова выступил ряд представителей российских властей. Они обвиняют власти Франции и других стран Запада в цензуре и "двойных стандартах", а также в русофобии.
- В России, в особенности в условиях блокировок многих зарубежных соцсетей, Telegram приобрёл особую популярность, его активно используют как государственные и прокремлёвские, так и независимые СМИ и блогеры.
- Павел Дуров, заявляющий о себе как о либертарианце, заявлял, что Telegram должен оставаться свободной средой, независимой от каких-либо государств. Он отрицал подозрения в связях с российскими или какими-либо иными спецслужбами. В то же время в Telegram подчёркивают, что по запросу государственных органов мессенджер готов удалять противоправный контент.