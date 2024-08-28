Ранее сообщалось, что Павел Дуров был арестован по делу, открытому в июле, причём против неустановленного лица, по 12 пунктам обвинения, об участии же в деле Николая Дурова не сообщалось.

Сегодня вечером истекает срок предварительного ареста Дурова, задержанного в аэропорту Парижа вечером 24 августа. Его должны или освободить, или же предъявить ему официальные обвинения.

Представители братьев Дуровых пока не комментировали публикацию Politico.

Николай Дуров - математик и программист, старший брат Павла Дурова. Вместе с братом он участвовал в создании ВКонтакте, а затем Telegram. Живёт за границей. Точное его местонахождение, как пишет Politico, не известно. Во французской прокуратуре изданию заявили, что в настоящее время в связи с делом арестован только Павел Дуров.

Бизнесмена задержали в ночь на 25 августа по прилёте из Азербайджана на частном самолете. 26 августа прокуратура Парижа сообщила о том, что в июле было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемыми преступлениями, совершёнными при помощи платформы Telegram. Дуров был задержан в рамках расследования по этому делу. Всего речь идёт о 12 преступлениях, в их числе отказ передать по запросам правоохранительных органов информацию, необходимую для проведения расследований, киберпреступления, отмывание денег и импорт криптологического устройства без предварительного декларирования.

Издание Wall Street Journal в среду опубликовало со ссылкой на источники ряд подробностей о взаимоотношениях Дурова, получившего в 2021 году гражданство Франции, и французских властей. В материале, в частности, утверждается, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон за обедом предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram, расположенную в ОАЭ, в Париж. Дуров, как сообщается, ответил отказом. Тем не менее власти Франции в 2021 году предоставили ему гражданство по упрощённой процедуре.

Также, как утверждается со ссылкой на источник, близкий к Дурову, Telegram долгое время игнорировал повестки и постановления французских судов и правоохранительных органов относительно удаления незаконного контента или помощи в расследовании преступлений. При этом после задержания Дурова в Telegram заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе в области модерации контента.

Макрон ранее, комментируя арест основателя Telegram, заявил, что дело Дурова не является политическим. Представители российских властей считают иначе, обвиняя Францию в "двойных стандартах".