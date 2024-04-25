У Украины есть инструментарий влияния на основателя Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко в эфире телемарафона.
Коваленко добавил, что есть и другие ограничения, впрочем, он не имеет возможности рассказать о них, поскольку над этим работали другие коллеги.
Как происходит блокировка
По словам Коваленко, все начинается с составления списка, с которым потом делятся со Службой безопасности Украины (СБУ) и Министерством цифровой трансформации. Список содержит описательную часть по законодательству и какие публикации его нарушают.
Telegram в Украине
В течение длительного времени в Украине ведутся дискуссии относительно деятельности Telegram-каналов. Еще в октябре, в интервью РБК-Украина, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров утверждал об опасности со стороны анонимных каналов.
Также о важности прозрачности со стороны анонимных каналов заявлял бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Как отмечал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, несмотря на проблемы со стороны Telegram, его все же можно использовать в пользу Украины.
О том, заблокируют ли Telegram и TikTok в Украине, а также что произойдет с телемарафоном в 2024 году - читайте в интервью главы Комитета по свободе слова Верховной рады Ярослава Юрчишина.