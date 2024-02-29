Администрация социальной сети Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Как передает УНИАН, об этом в комментарии Liga сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.
Он отметил, что в вопросе угроз национальной безопасности со стороны мессенджера больше могут сказать секретарь Совета национальной безопасности и обороны и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как подчеркнул нардеп, если эти чиновники считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины имеет целый перечень каналов, которые распространяют российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокировка этих каналов администраторами сети, или блокировка сети".
Запрет Telegram в Украине
Накануне в СНБО ответили на инициативу запретить работу социальной сети Telegram в Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.
Он подчеркнул, что нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО "и дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе".