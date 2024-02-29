Администрация социальной сети Telegram пока отказывается идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Как передает УНИАН, об этом в комментарии Liga сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

По его словам, при таких условиях "конечно логичным" выглядит блокировка мессенджера.

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров (один из основателей социальной сети Telegram), идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", - сказал Юрчишин.

Он отметил, что в вопросе угроз национальной безопасности со стороны мессенджера больше могут сказать секретарь Совета национальной безопасности и обороны и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как подчеркнул нардеп, если эти чиновники считают Telegram вредным, а Служба безопасности Украины имеет целый перечень каналов, которые распространяют российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокировка этих каналов администраторами сети, или блокировка сети".

Запрет Telegram в Украине

Накануне в СНБО ответили на инициативу запретить работу социальной сети Telegram в Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, запретить или заблокировать Telegram в Украине невозможно.

Он подчеркнул, что нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО "и дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе".