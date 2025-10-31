В Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета рассказали о переходе на новые правила оформления и продления отсрочек от военной службы. С 1 ноября 2025 года подать или обновить отсрочку можно будет онлайн — через приложение «Резерв+» либо офлайн — в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что изменится

Отсрочки, основания которых подтверждаются государственными реестрами или не требуют обновления, продлеваются автоматически. Основным подтверждением станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажные справки с печатями больше не нужны. Территориальные центры комплектования (ТЦК) больше не принимают документы напрямую — теперь обращение только через «Резерв+» или ЦНАП.

Оформить отсрочку в «Резерв+» могут:

лица с инвалидностью; временно непригодные к военной службе (при наличии электронного постановления ВЛК); родители трёх и более детей до 18 лет в одном браке; родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет; родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы; лица, имеющие супруга(у) с инвалидностью I или II группы; матери и отцы несовершеннолетнего ребёнка, если супруг(а) проходит службу; студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования, а также докторанты; научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профтехобразования, работающие не менее чем на 0,75 ставки по основному месту.

Если ваше основание подтверждается в реестрах, делать ничего не нужно — система продлит отсрочку автоматически.

Пользователи «Резерв+» получат уведомление 5 ноября — после этого нужно просто обновить электронный документ в приложении.

Если уведомление не пришло или изменились основания, рекомендуется проверить статус в «Резерв+» или обратиться в ЦНАП.

При этом никаких «списков на автопродление» не существует – всё происходит автоматически на основании актуальных данных в государственных реестрах.

