В Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета рассказали о переходе на новые правила оформления и продления отсрочек от военной службы. С 1 ноября 2025 года подать или обновить отсрочку можно будет онлайн — через приложение «Резерв+» либо офлайн — в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Что изменится
- Отсрочки, основания которых подтверждаются государственными реестрами или не требуют обновления, продлеваются автоматически.
- Основным подтверждением станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
- Бумажные справки с печатями больше не нужны.
- Территориальные центры комплектования (ТЦК) больше не принимают документы напрямую — теперь обращение только через «Резерв+» или ЦНАП.
Оформить отсрочку в «Резерв+» могут:
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе (при наличии электронного постановления ВЛК);
- родители трёх и более детей до 18 лет в одном браке;
- родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;
- лица, имеющие супруга(у) с инвалидностью I или II группы;
- матери и отцы несовершеннолетнего ребёнка, если супруг(а) проходит службу;
- студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования, а также докторанты;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профтехобразования, работающие не менее чем на 0,75 ставки по основному месту.
Если ваше основание подтверждается в реестрах, делать ничего не нужно — система продлит отсрочку автоматически.
Пользователи «Резерв+» получат уведомление 5 ноября — после этого нужно просто обновить электронный документ в приложении.
Если уведомление не пришло или изменились основания, рекомендуется проверить статус в «Резерв+» или обратиться в ЦНАП.
При этом никаких «списков на автопродление» не существует – всё происходит автоматически на основании актуальных данных в государственных реестрах.