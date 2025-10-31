 
З 1 листопада зміняться правила оформлення і продлення відстрочок від призову

Категория: Новини / Online конференция

В Департаменте предоставления административных услуг Одесского горсовета рассказали о переходе на новые правила оформления и продления отсрочек от военной службы. С 1 ноября 2025 года подать или обновить отсрочку можно будет онлайн — через приложение «Резерв+» либо офлайн — в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что изменится

  1. Отсрочки, основания которых подтверждаются государственными реестрами или не требуют обновления, продлеваются автоматически.
  2. Основным подтверждением станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом.
  3. Бумажные справки с печатями больше не нужны.
  4. Территориальные центры комплектования (ТЦК) больше не принимают документы напрямую — теперь обращение только через «Резерв+» или ЦНАП.

Оформить отсрочку в «Резерв+» могут:

  1. лица с инвалидностью;
  2. временно непригодные к военной службе (при наличии электронного постановления ВЛК);
  3. родители трёх и более детей до 18 лет в одном браке;
  4. родители ребёнка с инвалидностью до 18 лет;
  5. родители совершеннолетнего ребёнка с инвалидностью I или II группы;
  6. лица, имеющие супруга(у) с инвалидностью I или II группы;
  7. матери и отцы несовершеннолетнего ребёнка, если супруг(а) проходит службу;
  8. студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие более высокий уровень образования, а также докторанты;
  9. научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего и профтехобразования, работающие не менее чем на 0,75 ставки по основному месту.

Если ваше основание подтверждается в реестрах, делать ничего не нужно — система продлит отсрочку автоматически.
 Пользователи «Резерв+» получат уведомление 5 ноября — после этого нужно просто обновить электронный документ в приложении.

Если уведомление не пришло или изменились основания, рекомендуется проверить статус в «Резерв+» или обратиться в ЦНАП.

При этом никаких «списков на автопродление» не существует – всё происходит автоматически на основании актуальных данных в государственных реестрах.

 

Источник




