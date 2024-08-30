Приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine.

"Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн", - заявила она.

Кроме того, отдел цифровизации добавляет опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в "два клика".

Также, в работе три типа отсрочек: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

"Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на воинский учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкэнд системы в ТЦК", - добавила Черногоренко.

Кроме того, она отметила, что ежедневно приложением пользуется 100 тысяч пользователей, и считает, что "Резерв+" будет иметь стабильный прирост нескольких миллионов пользователей.

Напомним:

Автоматическая отсрочка от призыва в "Резерв+" появится уже осенью 2024 года.

Экономическая правда.