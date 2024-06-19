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QR-код замість військового квитка. У Резерв+ запустили важливе оновлення

Категорія: Новини / Корисні поради

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В приложении Резерв+ сегодня, 18 июня, появился QR-код. Это означает, что электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко и данные приложения "Резерв+".

"Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация неотвратима", - отметила чиновница.

В обновлениях, которое в частности доступно в App Store говорится, что теперь военнообязанные граждане могут не носить с собой бумажный военный билет. Также теперь у Резерв+ доступна функция "Исправить данные онлайн" для двух случаев:

  • Если военнослужащий до сих пор состоит на учете - для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберег".
  • Если данные не найдены - для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберег" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно.




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