В Украине с 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного. Это приложение позволит быстро обновить данные. По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, он будет доступен абсолютно всем гражданам страны.

По ее словам, для того чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизироваться и внести необходимую информацию.

Черногоренко уточнила, что военнообязанным нужно будет зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах – в ТЦК и СП, через ЦНАП или через е-кабинет. И если в двух первых вариантах нужно будет посещать учреждения, то через Е-кабинет сделать это можно будет даже из-за границы.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко отметила:

Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция – авторизоваться, заполнить эти три «поля» и получить сразу информацию из базы военнообязанных «Оберег» для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре.

Сейчас мобильное приложение разрабатывают, его можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

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