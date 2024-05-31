Приложение "Резерв+" не является электронным кабинетом и не упоминается в законе, поэтому бесполезно с юридической точки зрения, считает Константин Корсун.

Закон Украины предусматривает, что военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные через электронный кабинет, однако там ничего не сказано о мобильном приложении "Резерв+". Соответственно с юридической точки зрения обновление данных в "Резерв+" не имеет силы. Об этом сказал юрист и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в интервью Radio NV от 30 мая.

Как отмечает Константин Корсун, в законе не говорится, что "Резерв+" является электронным кабинетом. Кроме того, факт обновления данных через "Резерв+" пока нельзя доказать, так как никаких документальных свидетельств этому нет. Что касается генерирования QR-кода, который ведет на подтверждающий электронный военно-учетный документ, эту функцию запустят только после 18 июня.

"С точки зрения закона, это приложение такое же, как если вы прошли тест "Какой ты фрукт"? Чисто формально-юридически", — считает Константин Корсун.

Взирая на это, эксперт пришел к выводу, что обновление данных в "Резерв+" не создает юридических последствий. Он подчеркнул, что нет никаких гарантий, что данные корректно внеслись, корректно сохранились и их случайно не удалили. Также нет гарантий, что у сотрудника ТЦК они будут корректно отображаться и он получит к ним доступ.

"Тем людям, которые сейчас все это заполняют: это ни от чего не страхует, ничего не доказывает и юридических последствий никаких не создает. Вы так довольны, обновили все через приложение, идете по улице, вас останавливает патруль ТЦК и говорит: "А у нас в базе нет ничего о вас. Садитесь в бус, пожалуйста, поехали в ТЦК, на медкомиссию"", — отметил эксперт.

По словам Константина Корсуна, чтобы "Резерв+" обрел юридическую силу нужно либо прямо указать в законодательстве, что это приложение является электронным кабинетом, либо упомянуть сервис, как один из инструментов для обновления данных. При этом понятие электронный кабинет значительно шире, чем просто приложение.

"Электронный кабинет – это как автомобиль, а приложение – это как дверца этого автомобиля, и не обязательно водительская. В этом случае приложение "Резерв+" выполняет одну простую задачу – авторизует", — объяснил эксперт.

Напомним, адвокат Олег Леонтьев в интервью от 20 мая заявил, что приложение "Резерв+" не является электронным кабинетом военнообязанного фактически и юридически, так как у сервиса недостаточно функций и он не прошел надлежащих тестирований.

При этом, согласно заявлению Минобороны от 23 мая, обновив данные через приложение "Резерв+" военнообязанный выполняет соответствующее требование закона. В оборонном ведомстве отметили, что сервис запущен в тестовом режиме, поэтому в его работе могут возникать ошибки, которые разработчики стараются быстро исправлять.

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