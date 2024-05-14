В Украине 18 мая заработает электронный кабинет военнообязанного, где можно будет дистанционно обновить персональные военно-учетные данные, за исключением прохождения военно-врачебной комиссии. При этом до июня э-кабинет будет работать в экспериментальном режиме. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью сайту NV, передает Фокус.

Э-кабинет запустят в день вступления в силу закона о мобилизации, после чего военнообязанные мужчины будут обязаны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Ожидается, что в течение 30 дней состоится тестирование и с июня кабинет заработает в полноценном режиме. При этом граждане все равно смогу обновить там данные.

"Еще раз подчеркиваю: электронный кабинет заработает со дня вступления закона в силу, и граждане смогут обновить свои данные, и это будет считаться тем, что гражданин выполнил требования закона. Потому я не вижу проблем в этом", — сказал нардеп.

По словам Федора Вениславского, запуск сервиса в тестовом режиме обусловлен тем, что это "достаточно серьезная инженерная работа". Он подчеркнул, что любая новая система требует тестирования для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность персональных данных. В процессе эксплуатации будут выяснены все нюансы и сервис будет усовершенствован.

Депутат также полагает, что на следующей неделе электронный кабинет заработает и за рубежом. После того как гражданин Украины, находящийся за границей, обновит свои персональные данные, он сможет получить сгенерированный QR-код.

"И этот QR-код будет свидетельствовать о том, что гражданин выполнил требования закона и сможет получать соответствующие консульские услуги за рубежом", — подчеркнул Федор Вениславский.

Напомним, 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине. В течение 60 дней военнообязанные мужчины будут обязаны обновить свои военно-учетные данные: адрес проживания, контактные номера, электронные адреса и другие персональные данные.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что для этого военнообязанные смогут воспользоваться приложением. Загрузив электронный кабинет, граждане выяснят, какой информации не хватает. Приложение появится на порталах App Store и Google Play Market. Таким образом можно будет не идти в ТЦК или ЦПАУ, чтобы уточнить данные.