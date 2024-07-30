Министерство цифровой трансформации Украины ввело новую услугу на портале "Дія" – получение военно-учетного документа с QR-кодом. Эта инновация позволяет гражданам получить важный документ без посещения учреждений и ожиданий в очередях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Новый электронный документ имеет такую же юридическую силу, как его бумажный аналог или приложение Резерв+. Он может использоваться в разных ситуациях – от трудоустройства до прохождения проверок на блокпостах.

Ключевые особенности новой услуги:

QR-код на документе позволяет быстро проверить его подлинность и информацию из реестра Оберег, включая данные о бронировании. Документ формируется автоматически, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о лице. Пользователи могут проверить корректность своих данных в реестре Оберег.

Процесс получения документа прост и занимает всего несколько минут. Для получения документа необходимо авторизироваться на портале Действие, выбрать сервис "Военно-учетный документ", подать заявление и подписать его электронной подписью. Процесс занимает около 10 минут, после чего документ будет доступен в кабинете гражданина.

После выполнения этих шагов документ будет доступен в кабинете гражданина в течение 10 минут.

Эта услуга является результатом сотрудничества Министерства цифровой трансформации и Министерства обороны Украины при поддержке проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev. Партнером проекта выступает Фонд "Восточная Европа".

Напомним, с 25 июня украинцы могут получить новый тип военно-учетного документа с QR-кодом. Этот документ можно получить бесплатно и без очередей в Центрах предоставления административных услуг после уточнения личных данных, без необходимости посещения территориальных центров комплектования.

Граждане, ранее получавшие выписку с печатью и подписью об уточнении данных, могут повторно обратиться в ЦНАП для получения нового документа с QR-кодом.

Необходимость обновления данных

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая. К 16 июля все военнообязанные мужчины должны были обновить данные.