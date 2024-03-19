Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы в реестре "Оберег" появились электронные военные билеты. В пресс-службе объяснили, что изменится после его внедрения, передает Фокус.

"Оберег" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Там хранятся и обрабатываются данные граждан, необходимые для воинского учета.

Для чего нужен "Оберег"?

В Минобороны объяснили, что ранее данные хранились в основном в бумажных карточках в ТЦК. Из-за этого документы было легко "потерять" или утратить. Реестр "Оберег" решает эту проблему.

В будущем "бегать" в военкомат будет не нужно — обновить данные о себе можно будет онлайн. Это также позволит избежать визитов в ТЦК из-за ошибок. Например, повестки не будут отправлять тем, кто уже служит или чей родственник погиб на фронте.

"Благодаря взаимодействию реестров можно проверить онлайн, учится ли человек на дневной форме. Студентам не надо будет бегать между деканатом и ТЦК, чтобы принести справку", — отметили в министерстве.

Кроме того, "Оберег" поможет в противодействии коррупции. В частности, будет легче отслеживать случаи, когда в одном районе резко сняли много граждан с учета по результатам ВВК.

Какие данные будут храниться в реестре?

"Оберег" будет содержать такую информацию, как:

ФИО, дату рождения и пол;

паспортные данные и налоговый номер;

место жительства;

семейное положение и сведения о членах семьи;

сведения об образовании и специализации;

состояние здоровья;

место работы;

сведения о судимости, уголовной ответственности.

В Минобороны подчеркнули, что перечень не является исчерпывающим.

Что меняет "Оберег"?

В реестр невозможно внести неподтвержденную информацию, в то же время он помогает разоблачить лиц с фальшивыми документами. Только за три недели пограничники схватили 230 таких нарушителей, которые пытались сбежать из страны.

Также "Оберег" позволил убрать из баз данных ТЦК дубли и неактуальную информацию.

На базе реестра планируют запустить такие услуги, как:

электронное бронирование военнообязанных граждан;

электронный военный учетный документ (военный билет).

Электронный военный билет — это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина. То есть из этого документа будет понятно, где человек стоит на учете, пригоден ли он к службе и тому подобное.