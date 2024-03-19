Министерство обороны Украины работает над тем, чтобы в реестре "Оберег" появились электронные военные билеты. В пресс-службе объяснили, что изменится после его внедрения, передает Фокус.
"Оберег" — это единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Там хранятся и обрабатываются данные граждан, необходимые для воинского учета.
Для чего нужен "Оберег"?
В Минобороны объяснили, что ранее данные хранились в основном в бумажных карточках в ТЦК. Из-за этого документы было легко "потерять" или утратить. Реестр "Оберег" решает эту проблему.
В будущем "бегать" в военкомат будет не нужно — обновить данные о себе можно будет онлайн. Это также позволит избежать визитов в ТЦК из-за ошибок. Например, повестки не будут отправлять тем, кто уже служит или чей родственник погиб на фронте.
Кроме того, "Оберег" поможет в противодействии коррупции. В частности, будет легче отслеживать случаи, когда в одном районе резко сняли много граждан с учета по результатам ВВК.
Какие данные будут храниться в реестре?
"Оберег" будет содержать такую информацию, как:
- ФИО, дату рождения и пол;
- паспортные данные и налоговый номер;
- место жительства;
- семейное положение и сведения о членах семьи;
- сведения об образовании и специализации;
- состояние здоровья;
- место работы;
- сведения о судимости, уголовной ответственности.
Что меняет "Оберег"?
В реестр невозможно внести неподтвержденную информацию, в то же время он помогает разоблачить лиц с фальшивыми документами. Только за три недели пограничники схватили 230 таких нарушителей, которые пытались сбежать из страны.
Также "Оберег" позволил убрать из баз данных ТЦК дубли и неактуальную информацию.
На базе реестра планируют запустить такие услуги, как:
- электронное бронирование военнообязанных граждан;
- электронный военный учетный документ (военный билет).
Электронный военный билет — это выписка из реестра, которая будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина. То есть из этого документа будет понятно, где человек стоит на учете, пригоден ли он к службе и тому подобное.