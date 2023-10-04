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Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних уже запущено - Мінцифри

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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В Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных и наполнен информацией более чем на 90%. Реестр назвали "Оберег".

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии Эспрессо .

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, не имеющий никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации", – сказал Федоров.

И безотлагательно под это программное заявление министра депутаты выписали законопроект, которым урегулируется вопрос создания и наполнения электронного реестра призывников и военнообязанных.

Предлагается, что в реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Военное ведомство получит также доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.

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