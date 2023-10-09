разработчиков. Это не команда приложения "Дія", а отдельные команды разработчиков", — уточнили в Минцифры.
Преимущества реестра
Электронный реестр военнообязанных позволит:
- избежать бюрократических и коррупционных процессов;
- быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;
- улучшить взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
- упростить процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.
Как будет работать реестр военнообязанных
Реестр будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
- место жительства и пребывания;
- семейное положение, наличие детей;
- образование, профессия, место работы;
- состояние здоровья;
- военно-учетная специальность.
Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других. Кроме того, юрист ответила на вопрос будут ли получать украинцы повестки онлайн. По мнению адвоката, вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при внесении соответствующих изменений в правила военного учета. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла отметила, что пока не существует механизма, как с помощью этого реестра рассылать повести в электронном виде. Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников. По мнению чиновника, это почти обнулит коррупционную составляющую и снизит процент уклонистов среди призывников.