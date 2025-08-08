В приложении “Резерв+” появилась новая категория отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального высшего, профессионального образования, а также научных учреждений и организаций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Новая отсрочка в "Резерв+"

Чтобы получить отсрочку в приложении "Резерв+", работник образования должен соответствовать нескольким критериям, указанным в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). В частности:

основное место работы должно быть указано в учебном заведении;

зарплатная ставка должна составлять не менее 0,75;

лицо должно входить в кадровый состав образовательного процесса в сфере высшего, профессионального высшего или профессионального образования, или же занимать административную должность, относящуюся к преподавательской категории.

Подать запрос на отсрочку можно просто в несколько кликов: нажать на три точки на главном экране "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", выбрать соответствующую категорию и ждать уведомления с результатом.

Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочка в "Резерв+" не оформляется — нужно обратиться в учебное заведение — работодателя, который должен проверить и при необходимости уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Об отсрочках

Сервис оформления отсрочек заработал в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочок оформляется именно в приложении.

На этой неделе в "Резерв+" также запустили отсрочку для лиц, у которых супруги имеют инвалидность I или II группы.

Сервис создан по инициативе Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки и ГП "нфоресурс". Реализация состоялась при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, внедряемого Академией электронного управления (Эстония), а также Всемирного банка (проект UIHERP), Федерального министерства обороны Германии и Офиса эффективного регулирования BRDO.