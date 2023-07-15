На 1 июля 2023 года сумма наличных денег, находящихся в обращении в Украине, составляла 711,9 млрд грн. А монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек - почти 7,2 млрд штук, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Так, более 2,7 млрд штук банкнот на общую сумму 705,7 млрд грн, а также 14,3 млрд штук монет (не считая памятных и инвестиционных) на сумму более 6 млрд грн. Это на 4,2 млрд грн больше, чем на 1 января 2023 года, тогда на руках у украинцев было 716,1 млрд грн.

Если первый квартал года характеризовался изъятием наличных из обращения, то во втором квартале спрос на наличные несколько оживился. Это сезонная тенденция, она повторяется почти каждый год.

На одного жителя Украины приходилось 66 банкнот и 172 платежные разменные и оборотные монеты (на 1 января 2023 года – 71 и 169 шт. соответственно). Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен (27,7% от общего количества банкнот в обращении), монет – номиналом 10 копеек (28,3% от общего количества монет в обращении).

Меньше всего наличных банкнот номиналом 10 гривен (3,5% от общего количества банкнот в обращении), монет – номиналом 10 гривен (около 1,2% от общего количества монет в обращении).

Напомним

Кстати, до 30 сентября 2023 года включительно еще можно обменять монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые уже перестали быть платежными средствами. Итак, если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, вы можете сейчас бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех других номиналов, находящихся в обращении.

Всего с начала изъятия обменяли 284,5 млн штук этих монет.

Осуществить обмен можно в подразделениях Национального банка и в ряде отделений уполномоченных банков (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ").