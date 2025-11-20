МИД Польши отзывает разрешение на открытие последнего российского консульства в Польше, расположенного в Гданьске. Польские спецслужбы задержали несколько человек в связи с актами саботажа, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский.

Польша закрывает последнее действующее консульство России, расположенное в Гданьске. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

"Я принял решение отозвать разрешение на работу последнего российского консульства", - заявил Сикорский на пресс-брифинге после своего выступления в Сейме.

Глава дипломатии добавил, что решение будет доведено до российской стороны официальной нотой в ближайшие часы.

В то же время министр подчеркнул, что закрытие консульства не означает разрыва дипломатических отношений с Россией и еще не является полноценным ответом правительства на недавние акты саботажа.

"Мы не планируем разрывать дипломатические отношения, как не разрывают их и другие страны, на территории которых произошли диверсионные или террористические акты", - сказал Сикорский.

Это означает, что российское посольство в Польше продолжает функционировать.

Реакция России на закрытие консульства в Польше

Москва отреагировала на решение Польши. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует Reuters, заявила: "Россия сократит количество сотрудников дипломатических и консульских служб Польши в России в ответ на закрытие консульства в Гданьске".

Во время своего выступления в Сейме Сикорский прямо оценил последние инциденты на железной дороге как эскалацию со стороны России.

"Российское ГРУ регулярно нанимает субподрядчиков под ложным флагом для выполнения своей грязной работы. На этот раз это был не просто акт диверсии, как раньше, а акт государственного террора", - заявил глава польской дипломатии. - "На это будет дан ответ, и не только дипломатический", - заявил он и добавил, что в ближайшие дни появится больше информации.

Он объявил о дальнейших шагах в ответ на воскресный акт диверсии на железной дороге. В среду вечером он должен выступить перед генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а в четверг проинформирует министров иностранных дел стран ЕС о деталях инцидентов на польской железной дороге.

Польша также призовет союзников ограничить свободу передвижения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны.

"Было бы хорошо, если бы они не могли иметь агента за пределами страны своей аккредитации", - добавил министр, напомнив, что, по оценкам, в ЕС находится более 2 000 российских дипломатов, до 40% которых выполняют задачи, несовместимые с дипломатическим статусом.

Диверсия на железной дороге и первые задержания

В выходные на польских железных дорогах произошли два крупных акта диверсии: на станции Мика (Гарволинский район, Мазовецкое воеводство) и на станции Голомб под Пулавами (Любельское воеводство).

Польские спецслужбы задержали несколько человек в связи с актами саботажа, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский. Он отметил, что действия служб продолжаются и не исключены новые задержания.

"Польские службы вышли на след преступников, и уже происходят первые аресты", - сообщил он. Он добавил, что полицейские задержали "несколько человек", но в интересах следствия не раскрывают их число и подробности.

Пресс-секретарь пояснил, что задержанные допрашиваются, а следователи устанавливают их роль в инцидентах.

"Сейчас устанавливается роль отдельных лиц в этом теракте. Потому что мы можем это так назвать", - сказал он.

Добржинский отказался предоставить более точную информацию. Он отметил, что слишком раннее раскрытие результатов может быть использовано иностранными службами.

"Мы не можем давать непроверенную информацию, мы не можем спекулировать. Российские спецслужбы, российские разведслужбы хотят точно знать, по какому пути идут польские службы, какие версии они расследуют". - предупредил он.

Он заверил, что над делом работают лучшие сотрудники Центрального следственного бюро полиции, Агентства внутренней безопасности и прокуратуры, и что операции проводятся в больших масштабах. Он также подчеркнул, что у служб уже гораздо больше информации, чем после инцидентов.

Во вторник премьер-министр Дональд Туск объявил, что службы установили личности преступников - ими оказались двое граждан Украины, которые долгое время сотрудничали с российскими спецслужбами. Один из них ранее был осужден украинским судом за аналогичные диверсионные акты на территории Украины, другой - уроженец Донбасса. Оба въехали в Польшу из Беларуси осенью этого года и после совершения диверсий покинули страну через пограничный переход Тересполь.