Польша планирует заминировать границу с Россией и Беларусью в рамках четырехлетней программы "Восточный щит", сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.

По словам министра, программа "Восточный щит" – "крупнейшая операция по усилению восточного фланга НАТО с 1945 года". На укрепление границ Польша потратит 2,5 миллиарда долларов.

Кроме минных полей на границе планируют построить "укрепления, различные типы заграждений, а также самые современные системы мониторинга воздушного пространства по каждому параметру, на любой высоте".

По словам начальника Генерального штаба Польши Веслава Кукула, размещение самих мин произойдет только тогда, когда Польша будет "уверена в неизбежности войны".

Ранее в понедельник глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти наложат ограничения на перемещения по стране сотрудников российских дипломатических представительств. Это первый подобный случай в ЕС.

Сотрудники посольства в Варшаве не смогут без разрешения выезжать за пределы Мазовецкого воеводства, где расположена польская столица, а сотрудники консульств в других городах – за пределы соответствующих воеводств. На посла России в Польше ограничения не будут распространяться. Меры связаны с подозрениями в причастности России к нескольким актам диверсий и саботажа, которые произошли в стране в последнее время.

Напомним, что отношения между Польшей и Россией чрезвычайно напряжённые, в первую очередь в связи с войной в Украине. Стороны, однако, сохраняют дипломатические отношения, и в Польше по-прежнему работает российский посол.

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