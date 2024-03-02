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Сьогодні, 18:00

Польща може тимчасово закрити кордон із Україною для торгівлі

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Украина и Польша обговаривают временное закрытие границы и прекращение торговли. Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на слова премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Мы также обсуждаем с украинской стороной временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Завтра я также буду обсуждать это с польскими фермерами", — заявил Туск.

Он подчеркнул, что это будет временным решением и болезненным для обеих сторон.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо.

В пятницу польские фермеры планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой. Они будут останавливать и проверять все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно.

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