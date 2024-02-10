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Сьогодні, 18:00

Польські фермери тепер блокуватимуть експорт українських товарів ще й залізницею

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Польские фермеры с 9 февраля будут препятствовать разгрузке агропродукции из Украины в пункте пропуска “Хрубешув — Владимир-Волынский”. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Telegram.

“По информации от польской стороны, местные фермеры заявили о намерении с сегодняшнего дня, с 9 февраля, в пункте пропуска “Хрубешув — Владимир-Волынский” (ст. “Изов”) препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув”, — говорится в сообщении.

Одновременно отмечается, что грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Как сообщалось, в рамках протестов польские фермеры планируют заблокировать движение в пяти пунктах пропуска на границе с Украиной: три — 9 февраля, еще два — 12 февраля.


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