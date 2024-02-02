Польские аграрии анонсировали новую забастовку, во время которой будут перекрывать дороги в некоторых воеводствах страны и блокировать пограничные пункты пропуска с Украиной. Акция протеста начнется 9 февраля и продлится месяц.

Об этом заявили в польском профсоюзе фермеров «Солидарность».

В заявлении говорится, что у фермеров Польши «оборвалось терпение» и решение Еврокомиссии от 31 января «неприемлемо» для всего аграрного сообщества.

Напомним, 31 января Европейская Комиссия предложила продлить отмену экспортных пошлин для украинских товаров еще на год. В то же время, для экспорта некоторых товаров предлагают ввести меры контроля.

В частности, такие мероприятия будут касаться мяса птицы, яиц и сахара. Если импорт этих продуктов превысит объемы 2022-2023 годов, пошлины на них введут снова.

В заявлении организации осудили «пассивность польских властей и ее декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией» и заявили, что им «не оставили иного выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку». Ее начало было назначено на 9 февраля, а закончить ее планируют до 10 марта.

«Просим наших земляков понять и осознать ситуацию, в которой мы все оказались. Мы боремся за наше общее благо, которое заключается в том, чтобы защитить польские семейные фермы, часто фермы нескольких поколений, от краха и банкротства», — призвали в фермерском профсоюзе.

Что предшествовало?

Напомним, министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что с польскими перевозчиками достигли договоренностей и те временно перестали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до 1 марта.

7 января заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что Украина уже выполнила свою часть договоренностей по разблокированию польско-украинской границы. Их согласовали еще в декабре 2023 года во время визита представителей польского правительства в Киев. Над удовлетворением остальных требований польских протестующих должно было работать польское правительство.

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