Об этом заявили в польском профсоюзе фермеров «Солидарность».
В заявлении говорится, что у фермеров Польши «оборвалось терпение» и решение Еврокомиссии от 31 января «неприемлемо» для всего аграрного сообщества.
Напомним, 31 января Европейская Комиссия предложила продлить отмену экспортных пошлин для украинских товаров еще на год. В то же время, для экспорта некоторых товаров предлагают ввести меры контроля.
В частности, такие мероприятия будут касаться мяса птицы, яиц и сахара. Если импорт этих продуктов превысит объемы 2022-2023 годов, пошлины на них введут снова.
В заявлении организации осудили «пассивность польских властей и ее декларации о сотрудничестве с Еврокомиссией» и заявили, что им «не оставили иного выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку». Ее начало было назначено на 9 февраля, а закончить ее планируют до 10 марта.
Что предшествовало?
Напомним, министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что с польскими перевозчиками достигли договоренностей и те временно перестали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до 1 марта.
7 января заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что Украина уже выполнила свою часть договоренностей по разблокированию польско-украинской границы. Их согласовали еще в декабре 2023 года во время визита представителей польского правительства в Киев. Над удовлетворением остальных требований польских протестующих должно было работать польское правительство.