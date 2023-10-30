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Польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины, передает "Экономическая правда".
Отмечается, что уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчова.
"Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", – говорится в сообщении.
Польские перевозчики требуют:
- вернуть украинским перевозчикам разрешения;
- ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
- невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
- отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;
- отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
- получить доступ к системе "Шлях".
При этом добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивались одним пунктом пропуска, а теперь планируется закрыть все имеющиеся въезды со стороны Украины.