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Сьогодні, 14:00

Польські перевізники хочуть перекрити кордон з Україною до кінця року

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Польские перевозчики угрожают с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины, передает "Экономическая правда".

Отмечается, что уже 3 ноября должна пройти первая акция с участием польских перевозчиков вблизи пункта пропуска Корчова.

"Акция планируется сроком на два месяца. Причина забастовок - чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС", – говорится в сообщении. 

Польские перевозчики требуют:

  • вернуть украинским перевозчикам разрешения;
  • ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;
  • невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;
  • отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;
  • отдельную очередь на всех границах для пустых фур;
  • получить доступ к системе "Шлях".

При этом добавляется, что ранее перевозчики в Польше ограничивались одним пунктом пропуска, а теперь планируется закрыть все имеющиеся въезды со стороны Украины.




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