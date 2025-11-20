Депутаты Одесского городского совета приняли новую редакцию Устава территориального общества города. Все решения и акты на территории города должны соответствовать его положениям.

Устав определяет городскую символику, праздничные и памятные даты, награды общины, основы административно-территориального устройства и развития Одессы, систему местного самоуправления, а также формы участия жителей в решении вопросов местного значения. Отдельное внимание уделено принципам сохранения культурного наследия и социально-культурного развития.

Гимном Одессы утверждена композиция «Край Чорного моря» на слова Семена Кирсанова и музыку Модеста Табачникова в украинском переводе Сергея Осоки; В документ включена историческая справка о традициях градостроительства, подвиге защитников города во время Второй мировой войны, что стало основанием для присвоения Одессе звания «Город-герой», а также о включении исторического центра в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; Кроме того, установлена новая памятная дата – 19 мая, День первого письменного упоминания о порте Одесса (Кочубеев, Качибей, Хаджибей); В перечне городских праздников – 3 сентября теперь отмечается как День города-побратима и города-партнера; День города 2 сентября остается неизменным; Устав закрепляет исторические названия районов – Хаджибейский и Пересыпский – вместо Малиновского и Суворовского; Изъята статья о выдающихся личностях и норма о русском языке как составляющей культурного наследия города.

Новая редакция Устава имеет чёткую структуру, современную терминологию и предусматривает прозрачные механизмы участия граждан. Особое внимание уделено инструментам электронной демократии – общественным слушаниям, местным инициативам и консультациям с общественностью, что должно усилить открытость и эффективность взаимодействия власти и жителей, считают в мэрии.

Источник