Одеський бадмінтон: шлях до лідерства триває

За останні роки Одеська обласна федерація бадмінтону впевнено закріпила за собою статус однієї з найсильніших спортивних федерацій України. Високі спортивні результати, проведення престижних турнірів, підготовка молодих спортсменів, розвиток суддівського корпусу та активна популяризація бадмінтону зробили Одещину одним із провідних центрів цього олімпійського виду спорту.

Лише за останні п'ять років федерація організовувала понад десять змагань щороку — від обласних першостей до міжнародних турнірів. Одеса неодноразово ставала місцем проведення престижних стартів ODESA OPEN, DRAGON CUP та інших масштабних турнірів, які збирали понад триста найсильніших спортсменів із різних регіонів України та багатьох країн світу.

Саме на одеських майданчиках проходили чемпіонати України серед юніорів та молоді, Всеукраїнські гімназіади, Універсіади, а справжньою окрасою спортивного календаря стала XVI Всеукраїнська літня Універсіада з бадмінтону.

Важливим кроком у розвитку виду спорту стало підписання меморандуму про співпрацю між Федерацією бадмінтону України та Національним університетом «Одеська юридична академія». Значною подією став і офіційний візит до Одеси президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова. У 2021 році президент Одеської обласної федерації бадмінтону Валентин Федоров був обраний до Виконавчого комітету Федерації бадмінтону України, де відповідає за розвиток студентського спорту.

Не випадково протягом чотирьох років поспіль Одеську обласну федерацію бадмінтону визнавали однією з найкращих федерацій серед олімпійських видів спорту. В області активно працювали спортивні клуби, реалізовувалися програми популяризації бадмінтону, а також було підготовлено нормативну базу для впровадження цього виду спорту в освітній процес шкіл Одеси.

Спільно з Федерацією бадмінтону України, Національним університетом «Одеська юридична академія» та партнерами реалізовано десятки проєктів із розвитку суддівства, студентського та вуличного бадмінтону. Саме в Одесі було сформовано сучасний підхід до популяризації цього виду спорту серед молоді.

За роки роботи федерація підготувала понад п'ять майстрів спорту України, десять кандидатів у майстри спорту, а також цілу плеяду чемпіонів і призерів національних першостей.

Однак повномасштабна війна внесла серйозні корективи у розвиток спорту. Частина провідних тренерів і спортсменів була змушена залишити країну, через що систему підготовки спортсменів фактично довелося вибудовувати заново. Попри всі труднощі федерація не припинила своєї діяльності, а навпаки — продовжила розвивати бадмінтон, відкривати нові можливості для дітей та молоді.

Лише у 2026 році федерацією вже організовано чотири турніри. Бадмінтон включено до програми Міжнародних студентських ігор Міжнародної освітньої корпорації. Крім того, ведеться активна робота щодо включення цього виду спорту до програми всеукраїнського проєкту «Пліч-о-пліч», що відкриє нові можливості для його популяризації серед школярів області.

Яскравим підтвердженням ефективної роботи федерації є успіхи її вихованців. Спортсмени ГО «Волана Хата» продовжують гідно представляти Одещину на чемпіонатах України.

Справжнім відкриттям сезону стала дванадцятирічна Дарина Плетньова, яка на чемпіонаті України серед спортсменів до 13 років стала абсолютною чемпіонкою країни, здобувши одразу три золоті медалі — в одиночному, парному та змішаному парному розрядах. Згодом, уже виступаючи серед старших суперниць на чемпіонаті України U-15, юна спортсменка виборола бронзову нагороду в одиночному розряді. За підсумками сезону Дарина виконала норматив кандидата у майстри спорту України.

Високий рівень підготовки продемонстрував і Пань Юйтінь, який на чемпіонаті України U-15 посів дев'яте місце у парному розряді, підтвердивши свою конкурентоспроможність серед найсильніших юних бадмінтоністів країни.

Досягнення федерації були б неможливими без підтримки Управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації на чолі з Віктором Синявським, Федерації бадмінтону України та її президента Олексія Дніпрова, які послідовно сприяють розвитку олімпійського виду спорту в регіоні.

Попри складні часи, Одеська обласна федерація бадмінтону продовжує впевнено рухатися вперед. Попереду — нові турніри, масштабні проєкти, відкриття нових талантів і нові перемоги, які примножуватимуть спортивну славу Одещини та України. Сьогодні можна з упевненістю сказати: одеський бадмінтон не лише зберіг свої позиції, а й закладає міцний фундамент для майбутніх успіхів.