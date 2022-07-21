 
Інформація до новини
0
19-07-2022, 10:00

Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Василий Мокан в Telegram.

За решение проголосовали 277 депутатов.

"Назначение (Оксаны Жолнович) на должность Министра состоится скоро, но не сегодня".

Как пояснил Мокан, претенденткой на вакантную позицию в правительстве является Оксана Жолнович – руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

По его словам, она профессиональный юрист, преподавала на кафедре социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко, работала в структуре Минсоцполитики.

 Предыстория:

  • 15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.
  • В начале июля в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.
  • По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая сейчас руководит департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.



Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 