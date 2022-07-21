«Дія Банк»": Минцифры разрабатывает собственный необанк

Министерство цифровой трансформации работает над разработкой собственного необанка «Дія Банк». Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на собственные источники. Один из заместителей главы Минцифры Михаила Федорова на правах анонимности подтвердил наличие такого проекта, но без деталей. Министерство пока не готово коммуникировать эту тему, отметили в пресс-службе Минцифры.

Проект пока «сырой», рассказал другой высокопоставленный чиновник, близко знакомый с его развитием. Он просил не упоминать его в статье. По его словам, цель Минцифры – создать платформу, к которой смогут подключаться банки. Он привел пример Таскомбанка Сергея Тигипко, ставшего платформой для необанков sportbank и izibank. Только здесь будет наоборот – «Дія Банку» банковская лицензия не понадобится, поскольку у них уже есть банки, которые будут потенциально подключаться к платформе.

Ключевая цель – раздать максимально возможное количество карт для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта. У Минцифры есть претензии к тому, как банки обновляют функционал, говорит собеседник среди чиновников. Например, были сложности в доработке банками своих программных комплексов, когда правительство расширило возможности применения карт «єПідтримка», позволив использовать их для оплаты продуктов.

Создав финтех-платформу непосредственно в «Дії», правительство сможет контролировать целевое использование средств, продолжает собеседник. И расширить круг банков-партнеров за счет подключения небольших игроков, для которых разработка собственных программ – дорогое удовольствие. Им дадут API для подключения к интерфейсу.

Банкирам новый продукт должен понравиться, считает собеседник, ведь его пиарит министр Федоров с широким кругом подписчиков в соцсетях. Круг клиентов в банках может расшириться, но существенного прорыва в направлении банковской инклюзии не произойдет, предупреждает он. Ведь новый продукт не сулит ничего принципиально нового для пользователей на фоне уже работающих на рынке приложений крупнейших банков. Но есть несогласованный вопрос защиты прав потребителей.

Ключевой недостаток – разработка стоит денег. Минимум $3–5 млн, говорит топ-менеджер одного из необанков, который просил не называть его имени. Он считает проект бесперспективным. По словам собеседника, команде «Дії» предстоит еще многое сделать для оцифровки действующих сервисов. И учитывать, что степень защиты для финансовых приложений совсем иного уровня, чем сейчас в «Дії».