Рада создала ВСК для контроля над использованием западного оружия

Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.
Принятие соответствующего проекта постановления №7563 поддержали 314 народных депутатов. Как передает УНИАН, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.
В задачи комиссии входит подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии Российской Федерации.
ВСК должна собирать и анализировать информацию для проведения парламентских слушаний относительно случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.
Предварительно, срок действия комиссии составит один год. В то же время уже через полгода со дня образования ВСК обязуется предоставить отчет о проделанной работе.
Отметим, ранее издание FT со ссылкой на источники писало, что США и НАТО якобы обеспокоены контрабандой оружия из Украины.
Позже в Пентагоне подчеркнули, что США не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду.