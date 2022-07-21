Рада создала ВСК для контроля над использованием западного оружия

Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.

Принятие соответствующего проекта постановления №7563 поддержали 314 народных депутатов. Как передает УНИАН, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.

В задачи комиссии входит подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии Российской Федерации.

ВСК должна собирать и анализировать информацию для проведения парламентских слушаний относительно случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

"На сегодня более десятка международных партнеров предоставили Украине различные виды вооружения, которые уже используются на фронте. Однако российская пропаганда, в том числе и та, что работает в иностранных странах, активно вводит тезис о ненадлежащем использовании Украиной вооружения, предоставленного международными партнерами... Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи являются прозрачными и лишенными коррупционных или иных негативных факторов", – отмечается в пояснительной записке. В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Согласно проекту постановления, комиссию должен возглавить Рустем Умеров. Его заместителем предлагается избрать руководителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича (фракция "Слуга народа").

Предварительно, срок действия комиссии составит один год. В то же время уже через полгода со дня образования ВСК обязуется предоставить отчет о проделанной работе.

Отметим, ранее издание FT со ссылкой на источники писало, что США и НАТО якобы обеспокоены контрабандой оружия из Украины.

Позже в Пентагоне подчеркнули, что США не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду.