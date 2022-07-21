Нефиксированное рабочее время и базовые соцгарантии: в Украине узаконили фриланс

Верховная Рада поддержала законопроект №5161 о нестандартных формах занятости. Документ поддержали 269 народных депутатов, говорится на сайте Рады.

Согласно тексту законопроекта, в Украине ввели новый вид трудового договора – трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Согласно определению такого договора, в предусмотренных им условиях заранее не устанавливаются конкретные сроки выполнения работ, обязательство выполнять которые у работника могут возникнуть только в случае предоставления работодателем работы без гарантии того, что такая работа будет предоставляться постоянно.

Работодатель может самостоятельно определять необходимость и время привлечения работника к работе, объемы и сроки выполнения которой согласовываются отдельно и прописываются в договоре. При этом необходимо придерживаться законодательства касательно длительности рабочего времени и времени отдыха.

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем не должно превышать 10% от общего количества трудовых договоров у каждого конкретного работодателя. Ограничения не касаются юрлиц и физлиц-предпринимателей, у которых трудоустроены менее 10 человек. Они смогут заключать договор с нефиксированным рабочим временем не более чем с одним сотрудником.

В трудовом договоре должна присутствовать следующая информация:

способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работ;

способ и максимальный срок уведомления от работника о готовности приступить к работе или отказаться от ее выполнения;

интервалы, в рамках которых работник будет работать (базовые часы и дни).

Особенности оплаты труда по договору

Заработная плата должна выплачиваться за фактически отработанное время или за выполненную работу в случае сдельной системы оплаты.

Количество базового времени работы не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней для работы не может превышать 6. Минимальная длительность работы с нефиксированным рабочим временем в месяц должна составлять 32 часа. Если работник будет выполнять работу менее 32 часов, ему всё равно должны оплатить как за 32. В случае со сдельной оплатой, если работодатель не предоставит работу в сроки, он также должен будет оплатить по договору не менее 32 рабочих часов.

Работник может отказаться выполнять работу, если работодатель требует выполнять ее во время сверх базовых дней и часов, или если ему сообщили о наличии работы с нарушением минимальных сроков. А вот отказ выполнять работу в базовые дни и часы может стать основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности, кроме случаев временной нетрудоспособности или выполнения государственных или общественных обязательств.

Работодатель также не имеет права запретить работнику выполнять работу по другим трудовым договорам.

Что будет, если договор не подписать?

Закон предусматривает наказание за неподписание такого трудового договора:

за оформление работника на неполное рабочее время и выплаты ему заработной платы без оплаты ЕСВ – в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения правонарушения, за каждого работника, относительно которого установлено правонарушение;

– в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент обнаружения правонарушения, за каждого работника, относительно которого установлено правонарушение; за такое же нарушение со стороны ФЛП, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога 1-3 группы – предупреждение;

– предупреждение; за превышение разрешенного количества трудовых договоров с нефиксированным временем или ведение недостоверного учета рабочего времени работников – в троекратном размере минимальной заработной платы за каждого работника;

с нефиксированным временем или рабочего времени работников – в троекратном размере минимальной заработной платы за каждого работника; за повторное нарушение на протяжении года – штраф в двукратном размере минимальной заработной платы за каждое нарушение.

Как видим, данный вид трудового договора предусматривает базовую социальную защиту фрилансеров в случае, если работодатель в одностороннем порядке решит отказаться от предоставления работы, предусмотренной договоров.

С другой стороны, подписание таких договоров увеличит налоговую нагрузку на работодателей, которые до этого чаще всего заключали с фрилансерами неформальные трудовые соглашения. А для того, чтобы такие договоры начали заключать повсеместно, особенно в условиях сокращения прибылей у работодателей из-за войны, необходимы не только системы государственного контроля, но и контроль за этим контролем во избежание возникновения коррупционных цепочек.

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