Рада приняла закон о переписи населения один раз в 10 лет

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5108 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной статистической деятельности, предусматривающей проведение переписи населения не реже 1 раза в 10 лет. За соответствующее решение проголосовало 237 народных депутатов, пишет «Судебно-юридическая газета».

Проектом Закона предлагается установить периодичность проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в десять лет. Дата и сроки проведения переписи населения будут определяться Кабинетом Министров.

В то же время авторы предлагают предоставить возможность респондентам заполнить переписную документацию с помощью специального программного обеспечения в Интернете.

Также предполагается дополнить Закон «О государственной статистике» статьей 6-1 об особенностях переписи отдельных категорий населения.

Отмечается, что сбор данных о респондентах на дату переписи населения военнослужащих и членов их домохозяйств, проживающих на территориях объектов, к которым ограничен свободный доступ, осуществляет командование воинских частей.

А данные о членах домохозяйства, малолетних, несовершеннолетних или над которыми установлены опека или попечительство, сообщаются совершеннолетними членами домохозяйства, родителями (законными представителями).

Сбор данных о респондентах, которые на дату Переписи населения проживают (находятся) в зданиях, принадлежащих или передаваемых в пользование религиозным организациям, осуществляют руководители соответствующих религиозных организаций.

При этом, согласно документу, во время действия правового режима военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его отмены перепись населения не проводится. Все сроки, предусмотренные календарным планом подготовки и проведения переписи населения, продлеваются на срок действия правового режима военного положения в Украине и на шесть месяцев после его отмены.

Во время действия правового режима временно оккупированной территории, определенного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», перепись населения на временно оккупированной территории не производится.