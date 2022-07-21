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Николаев "закроют" на несколько дней, - Ким

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Николаев "закроют" на один или два дня для того, чтобы разыскать и задержать коллаборантов и предателей Украины. Об этом 20 июля в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает delo.ua.

"Об этом (закрытии) вместе с военными мы сообщим заблаговременно, чтобы люди могли закупить еду, воду и имели возможность спланировать свои действия. И отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем",

— заявил Ким.

Такие меры планируют принять через несколько недель. В настоящее время местные власти и военные разыскивают коллаборатов, в том числе корректировщиков огня.

Накануне глава Николаевской ОВА предложил вознаграждение в $100 за информацию о таких изменниках. В частности, местные власти просят отправлять письма с информацией о корректировщиках огня на электронную почту – 100otkima@gmail.com.

Ким уточнил, что в письме необходимо будет указать ФИО лица, которое передает оккупантам места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага. Также следует отметить следующие данные:

  • номер мобильного телефона;
  • адрес проживания;
  • геолокацию местоположения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность.



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