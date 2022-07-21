Берлин требует возобновления поставок "Газпромом" в полном объеме

Правительство ФРГ требует возобновления регулярных поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток" послезавершения на нем ремонтных работ. Берлин ожидает от "Газпрома", что после завершения технического обслуживания концерн будет поставлять газ в полном объеме, говорится в сообщении Ведомства по печати и информации федерального правительства, распространенном в среду, 20 июля, передает DW. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) указала на договорные обязательства российского концерна. В Берлине отказались комментировать заявления президента РФ Владимира Путина по поводу поставок газа.

Глава российского государства заявил, что "Газпром" исполнял, исполняет и намерен и в дальнейшем исполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу. Кроме того, он выразил готовность для увеличения поставок газа запустить трубопровод "Северный поток- 2".

"Северный поток - 1" находится на техническом обслуживании с 11 июля. По данным агентства Reuters, поставки российского газа в Европу по нему возобновятся после 21 июля, однако, не в полном объеме. "Газпром" вернется к уровню, который был до 11 июля", - сказал один из собеседников агентства. Тогда российский концерн сократил подачу газа до 40 процентов от плановой мощности. "Газпром" связал это с невозвращением находившейся на ремонте в Канаде турбины Siemens для компрессорной станции "Портовая".

Оператор сети Gascade ожидает, что после окончания плановых техработ поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 1" возобновятся. Об этом свидетельствуют предварительные данные Gascade на вторую половину дня 20 июля. Gascade является оператором двух распределительных пунктов "Северного потока" в Лубмине (земля Мекленбург - Передняя Померания). По данным Gascade, поставки газа запланированы для обоих пунктов. Соответствующие заявки являются необходимым условием для транспортировки значительных объемов, пояснила ранее представитель оператора. Тем не менее содержание заявок может измениться незадолго до фактических поставок.

Турбина от Siemens - предлог для "Газпрома"

Турбина будет доставлена в Россию вовремя, процесс доставки не может быть использован как предлог для невозобновления поставок в Европу после завершения техработ 21 июля. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в Брюсселе. "Она (турбина. - Ред.) уже идет транзитом обратно, поэтому нет никакого предлога, чтобы не поставлять газ. При этом она добавила, что другой газопровод "Северный поток - 2" не сертифицирован и не может эксплуатироваться.

Между тем, по данным издания "Коммерсант", для доставки и наладки турбины потребуется еще 9-12 дней.

В министерстве экономики Германии назвали ситуацию с турбиной лишь предлогом для "Газпрома" по сокращению поставок газа и заявили о намерении лишить российский концерн такого предлога. В министерстве также подчеркнули, что "Северный поток - 2" не может быть введен в строй из-за отсутствия сертификации.